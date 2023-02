Los neandertales habitaron en el norte de España más tiempo de lo que se pensaba

La aplicación de las metodologías más actuales para analizar los restos humanos procedentes del yacimiento de Lezetxiki de Arrasate (Guipúzcoa) han permitido confirmar que se trata de restos pertenecientes a los neandertales y que estos vivieron en el norte de España durante más tiempo del que se creía hasta ahora.

La investigación, que publica la revista 'American Journal of Biological Anthropology' y en la que ha participado el Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social (IPHES), ha analizado dos restos dentales aislados recuperados durante los trabajos de excavación arqueológica en este emblemático yacimiento de la cornisa cantábrica y ha confirmado una presencia neandertal tardía en el norte de la Península Ibérica.

El yacimiento de Lezetxiki está en el municipio de Arrasate, en medio de un complejo kárstico con varias cavidades parcialmente desmanteladas, y, aunque fue descubierto en 1927, no fue hasta casi 30 años después cuando se iniciaron excavaciones en este lugar, la primera de ellas entre 1956 y 1968, y la segunda entre 1996 y 2018.

Yacimiento de referencia

Este lugar está considerado como un yacimiento histórico de referencia para el conocimiento de la prehistoria, especialmente en el norte de la península ibérica, porque a lo largo de su secuencia estratigráfica están representadas prácticamente todas las fases culturales de la prehistoria, con niveles correspondientes al Paleolítico inferior, medio y superior, proporcionando restos correspondientes a diferentes grupos humanos.

Así, en el yacimiento de Lezetxiki han encontrado herramientas de piedra correspondientes al período cultural conocido como Musteriense, es decir, del período cultural correspondiente a los neandertales, pero también herramientas típicas del período Auriñaciense, correspondiente ya al Homo sapiens.

Según los investigadores, este período de transición entre el Musteriense y el Auriñaciense es uno de los aspectos más importantes que proporciona el yacimiento por tratarse de un momento en el que los neandertales fueron sustituidos por los humanos anatómicamente modernos.

Ahora, las dataciones radiocarbónicas de los restos hallados han permitido determinar la importancia cronológica de los diferentes niveles de las excavaciones, que van entre 32.600 y 39.500 años en la cultura auriñaciana y de al menos 46.500 años en la musteriense.

Restos dentales de Lezetxiki procedentes de la excavación Barandiarán en 1966 y que han sido asignados a neandertales adultos. / Diego López-Onaindia

Reasignación cronológica

En este contexto de reasignación cronológica y tipológica del material analizado, los investigadores han reestudiado los restos dentales ya que todo ello ponía en duda su asignación taxonómica a los neandertales.

Los dientes estudiados, un diente molar superior y un premolar inferior, procedentes de las excavaciones realizadas en 1966 han sido objeto de un nuevo análisis paleoantropológico, con la aplicación de nuevas técnicas y métodos, entre ellos el análisis de los tejidos dentales a partir de escaneados por microtomografía computarizada y morfometría geométrica.

Los resultados obtenidos los han comparado con otros especímenes conocidos en el registro fósil del Pleistoceno medio, tanto neandertales, como humanos modernos del paleolítico superior y humanos modernos del neolítico.

Según el IPHES, la conclusión es tajante: "Todos los indicadores obtenidos son consistentes con una clasificación neandertal de los restos".

A pesar de que existen otros yacimientos como Axlor (Vizcaya) o Arrillor (Álava) que también han proporcionado restos dentales adscritos a los neandertales, en ambos casos se trata de restos pertenecientes a individuos infantiles.

En este caso, pues, los restos dentales del yacimiento de Lezetxiki se convierten en los únicos pertenecientes a neandertales adultos de la región de los Pirineos occidentales recuperados en la actualidad.

Esta reasignación de los restos, junto con los nuevos datos procedentes de las dataciones radiométricas de los niveles de Lezetxiki, confirman una presencia neandertal mucho más tardía de lo que se creía en el norte de la Península Ibérica en este período de transición entre el Paleolítico medio y el superior.

El trabajo ha sido coordinada por el investigador de la Universidad de Burdeos Diego López-Onaindia, con la colaboración de la investigadora del IPHES y de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona Marina Lozano; así como Aida Gómez-Robles, de la Universidad College London; Álvaro Arrizabalaga, de la Universidad del País Vasco, y Mª Eulalia Subirà, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Referencia:

López-Onaindia et al. 'Neanderthal teeth from Lezetxiki (Arrasate, Iberian Peninsula): New insights and reassessment'. 'American Journal of Biological Anthropology' (2023)