MultiDark-Galaxies, un universo virtual de acceso libre

Los telescopios terrestres y espaciales permiten actualmente estudiar cómo era el universo miles de millones de años atrás. Pero para interpretar los datos que brindan estos telescopios se requiere de modelos teóricos capaces de recrear la formación y evolución de miles de millones de galaxias.

Estos universos virtuales, que sirven como bancos de pruebas para las nuevas teorías sobre el cosmos, son computacionalmente costosos, numéricamente desafiantes y carecen a menudo del gran número y los detalles de las galaxias que observamos.

Ahora, expertos de América del Sur, Estados Unidos, Europa y Australia, bajo la dirección de Alexander Knebe de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Francisco Prada del Instituto de Astrofísica de Andalucía, han creado MultiDark-Galaxies, uno de los más grandes y precisos universos virtuales con los que cuenta hoy la cosmología.

“Lo que MultiDark-Galaxies proporciona son catálogos de galaxias basados en tres modelos distintos, los cuales incluyen todos los procesos físicos relevantes para la formación y evolución de galaxias, ajustándose a observaciones empíricas específicas y reproduciéndolas”, afirman los autores.

Acceso libre en dos webs

Este universo virtual es de acceso libre y se encuentra disponible a través de bases de datos alojadas en dos webs: www.skiesanduniverses.org y www.cosmosim.org.

“Los más de 100 millones de galaxias virtuales por modelo cubren un volumen cosmológico comparable al explorado por las campañas de observación en curso y futuras. Esta es una oportunidad sin precedentes para comprender mejor las observaciones existentes e incluso hacer predicciones para las próximas misiones”, destacan los autores.

Todos los detalles sobre la creación y los primeros resultados de MultiDark-Galaxies se podrán consultar en un artículo de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Referencia bibliográfica:

Alexander Knebe, Doris Stoppacher, Francisco Prada, et. al. "MultiDark-Galaxies: data release and first results". MNRAS, arXiv: 1710.08150