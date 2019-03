Un método de reconstrucción dental en arqueología tendrá aplicaciones forenses

El grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) acaba de publicar en la revista American Journal of Physical Anthropology un artículo que propone una nueva metodología para reconstruir dientes desgastados que se puede aplicar tanto a poblaciones humanas modernas, como al registro fósil y las ciencias forenses, y mejora la precisión de las medidas respecto metodologías anteriores.

En este artículo, liderado por Mario Modesto-Mata, se propone un nuevo procedimiento basado en ecuaciones de regresión polinomial para reconstruir el esmalte desgastado de los molares inferiores, a partir de planos obtenidos empleando la técnica de microtomografía computarizada ubicada en el CENIEH. Además, se explica en detalle el protocolo de reconstrucción, permitiendo exportarlo a otros dientes o elementos anatómicos.

Esta metodología se ha validado a partir de dos variables dentales diferentes fundamentales en la determinación del tiempo de formación del esmalte y de sus tasas de extensión: el grosor del esmalte de una cúspide específica de los molares inferiores (conocida como protocónido) y la altura de la corona de esta misma cúspide, o esmalte cuspal. Para realizar el proceso de validación, se han usado simulaciones de dientes desgastados.

La reconstrucción de estas variables también se ha realizado siguiendo metodologías descritas previamente en la literatura científica, que no fueron sometidas a un proceso de validación, con el fin de comparar los resultados entre todos los métodos disponibles.

Mayor precisión

Los resultados más destacables indican que el porcentaje medio de error de la metodología es de un -2,17% para el grosor del esmalte cuspal y de un -3,18% para la altura de la corona, valores que mejoran significativamente los resultados de los demás procedimientos.

“Por lo tanto, esta metodología no solo debe aplicarse a la reconstrucción del esmalte cuspal de los molares inferiores, ya que mejora la precisión de las medidas respecto al resto de metodologías, es fácilmente exportable a otros dientes y lo que es más importante, permite conocer los errores e intervalos estadísticos asociados”, afirma Modesto-Mata.

Referencia bibliográfica:

Mario Modesto-Mata et al. "New methodology to reconstruct in 2-D the cuspal enamel of modern human lower molars". American Journal of Physical Anthropology (2017).