Manabe y Hansen, premio Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático

Los científicos se basan en modelos climáticos para determinar y predecir la evolución del clima y la temperatura de la tierra. Esos modelos tienen como base los que desarrollaron de forma independiente los climatólogos Syukuro Manabe (Japón, 1931) y James Hansen (EE UU, 1941) hace varias décadas.

Manabe y Hansen predijeron el calentamiento global debido al incremento del CO 2 en la atmósfera. Sus modelos computacionales pudieron simular el comportamiento del clima y determinar el impacto que los gases de efecto invernadero tendrían en la temperatura de la Tierra.

Ahora, ambos investigadores han sido galardonados con el premio Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático, que otorga la Fundación BBVA, por su aportación “al desarrollo de los modelos matemáticos del sistema climático, y por el uso pionero de estos modelos para proyectar la respuesta del clima de la Tierra a los cambios en las concentraciones del CO 2 atmosférico”, según el acta del jurado.

Una predicción pionera

Las investigaciones de Syukuro Manabe comenzaron antes incluso de conocer el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera ni su efecto sobre el clima. El objetivo del científico era desarrollar un modelo matemático que pudiera simular el comportamiento de la atmósfera.

Tras doctorarse en Japón, se incorporó al equipo de trabajo del US Weather Bureau en Washington (EE UU) en 1958. Allí comenzó a trabajar con ordenadores creando el primer modelo de circulación atmosférica global. Ese modelo tenía en cuenta elementos como los gases de efecto invernadero que influían en el transporte de calor en la atmósfera.

Años después, a finales de los 70, amplió su modelo y predijo que, si la concentración de CO 2 en la atmósfera se duplicaba, esto provocaría un aumento en la temperatura terrestre de al menos 2 ºC. No obstante, al no existir un registro realmente fiable de temperaturas a escala global, la predicción no pudo ser puesta a prueba.

Investigación independiente

En ese momento, James Hansen comenzó a trabajar para el Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA. Su investigación se centraba en atmósferas planetarias, sobre todo la de Venus, sobre la cual determinó que sus altas temperaturas son consecuencia del efecto invernadero.

Cuando los científicos de la época comenzaron a notar el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera sin conocer el impacto que tendría en la temperatura terrestre, Hansen recondujo su investigación. Consideró que era más importante investigar las consecuencias que el CO 2 tendría en el clima de su propio planeta.

El físico y climatólogo estadounidense desarrolló un modelo independiente al de Manabe aunque predijo unos datos similares, datando el aumento de la temperatura terrestre en 4 ºC.

La predicción de Hansen se publicó en la revista Science en 1981 y fue pionera al aportar por primera vez datos globales de la temperatura de la Tierra. Para ello, el científico creo un método para procesar la información de las estaciones meteorológicas. Además, predijo los posibles efectos que el calentamiento global tendría sobre otros aspectos, como la circulación oceánica, las sequías, las inundaciones o la desaparición del hielo ártico.

El propio Manabe reconoce la importancia del trabajo de su colega: “Yo empecé antes a trabajar con modelos, pero Hansen fue el primero en usar estos modelos para hacer predicciones”. Hansen, también reconoce el trabajo de Manabe como pionero en este campo: “es líder mundial en modelos climáticos globales desde que empecé mi carrera”.

Los métodos desarrollados por Manabe y Hansen “se han vuelto esenciales en el estudio de la evolución del clima”, según el acta del premio, ya que los modelos actuales predicen variaciones en la temperatura basándose en la concentración de CO 2 .

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento se crearon en 2008 para reconocer contribuciones particularmente significativas en un amplio espectro de áreas científicas, tecnológicas y artísticas, así como respuestas basadas en el conocimiento a retos centrales del siglo XXI.

El año pasado se premió en esta misma categoría al climatólogo indio Veerabhadran Ramanathan, por su descubrimiento de que existen otros gases contaminantes, además del CO 2 , que también pueden alterar el clima de la superficie terrestre.

El jurado de esta categoría ha estado presidido por Bjorn Stevens, director del Instituto Max Planck de Meteorología (Hamburgo, Alemania) y director del departamento de la Atmósfera en el Sistema Terrestre del mismo centro. El secretario del jurado ha sido Carlos Duarte, director del Centro de Investigación del Mar Rojo.