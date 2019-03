La luz ultravioleta aumenta las defensas de las plantas de uva de mesa

Miembros del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), junto a colegas franceses de la Universidad de Burdeos, han demostrado la eficacia de los rayos ultravioleta en los procesos de defensa ante plagas e infecciones de la uva de mesa tinta. Este tratamiento 'precosecha', realizado sobre la misma planta, se ha aplicado tres días antes a la vendimia en dosis diarias de exposición de esta luz durante cinco minutos.

Como explica el investigador Raúl F. Guerrero, del Área ‘Alimentación y Salud’ del Centro IFAPA Rancho La Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz), el objetivo consistía en mantener altas concentraciones de estilbenos en la uva antes de su recogida. Éstos constituyen un tipo de compuesto antioxidante, como el resveratrol, a los que se les atribuyen propiedades anticancerígenas, cardioprotectoras, neuroprotectoras y antiinflamantoria y que están implicados en el defensa de la planta para que ésta sea más resistente a las enfermedades.

La principal novedad del estudio, publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, es que demuestra cómo dosis diarias de cinco minutos de rayos ultravioleta sobre la uva de mesa, específicamente la variedad Crimson seedless, aumentan su proporción de estilbenos y, en consecuencia, la capacidad de protección de la planta frente a la aparición de infecciones, al mismo tiempo que la hace un alimento más saludable.

Para realizar la investigación se han utilizado tres grupos de cinco plantas en parral plantados en Jerez de la Frontera. En el primero, se ha aplicado una sola dosis de rayos ultravioleta durante cinco minutos. En el segundo grupo, la exposición se ha desarrollado los tres días previos a la vendimia durante cinco minutos cada uno. El tercer grupo control no ha recibido ningún tipo de luz extra.

Los resultados obtenidos revelan el aumento de la proporción de estilbenos en las partes no leñosas del fruto y su mantenimiento durante los tres días antes de la recogida. También se ha observado que la cantidad de estos compuestos aumenta tras cada exposición a la luz ultravioleta. Concretamente, la concentración de este componente aumenta en 17 miligramos por kilogramo de uva. “Esto supondría que la ingesta de una proporción 250 gramos de uvas, aportaría una cantidad de cuatro miligramos de estilbenos a la persona que las consuma”, indica Guerrero.

Así mismo, se ha detectado una aceleración en la madurez de la uva que se expuso a la luz ultravioleta con respecto a la que no la recibió. Otra cuestión importante que se ha considerado en el proceso hace referencia al control de la dosis e intensidad exacta de rayos ultravioleta administrados. Este conocimiento resulta fruto de trabajos anteriores publicados por los propios investigadores.

También ausencia de residuos

Otra ventaja de este procedimiento apunta a la ausencia de residuos tras su uso. “Esto permite que pueda ser empleado tres días antes de cortar el fruto, ya que no influye en el consumo humano. Además, este tipo de radiación se utiliza en la industria alimentaria y es antimicrobiana”, aclara el investigador.

Este estudio, financiado por el IFAPA, por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y por el Fondo Social Europeo (FSE), contempla dos fases posteriores de investigación. Una en la que se estudiarán las posibilidades para aumentar la concentración de estilbenos en las partes leñosas de la planta de la uva y otra en la que se aplicarán tratamientos de luz durante las distintas fases de crecimiento de la vid para observar los efectos en su fisiología.

