Los abejorros se adaptan a la disminución de las flores

Científicos de Estados Unidos y Canadá sugieren que el cambio climático podría ser la causa de los cambios morfológicos en algunas especies de abejorros. El aumento de la temperatura ha perjudicado a la distribución y a la proliferación de flores con corolas de tubo largo. Los abejorros con una lengua larga, especializados en este tipo de flores, han variado sus hábitos de polinización y compiten ahora con otro tipo de abejorros, según refleja el trabajo publicado en la revista Science.

Los investigadores han observado el comportamiento de abejorros Bombus balteatus y Bombus sylvicola, cuyas poblaciones representan entre un 95% y un 98% del total de individuos que viven en las zonas alpinas de las Montañas Rocosas, de donde proceden los insectos estudiados. También se han utilizado especímenes de de archivo en el trabajo.

Los datos recopilados entre 1966-1980 y 2012-2014 han revelado que la longitud de la lengua de los abejorros ha disminuido desde el siglo pasado. No obstante, los científicos señalan que ello no se debe a que el cuerpo de estos insectos sea ahora más pequeño, sino a una disminución significativa de aquellas flores que poseen corolas de tubo largo.

Abejorros capaces de especializarse

Los abejorros con la lengua más larga se adaptaron con el paso del tiempo a las flores con corola de tubo largo, mientras que aquellos que se alimentaban de flores con menor profundidad tenían una lengua más corta.

Según el estudio, temperaturas más cálidas y suelos más secos han contribuido al descenso de flores con corola de tubo largo, lo que ha obligado a los abejorros que tenían aquí su fuente de alimento principal a buscarlo en flores con una menor profundidad.

Los científicos consideran que una menor cantidad de flores con corola profunda es la causa de que la longitud de las lenguas de los abejorros haya disminuido en estas últimas décadas. Sin embargo, se muestran optimistas y consideran que los abejorros de lengua larga tienen una gran capacidad de especialización y podrían incorporar a su dieta normal flores con corolas más superficiales. Además, un aumento del nicho de polinización y la migración de abejorros de lengua corta, pueden ayudar a que la situación se normalice.

En hábitats remotos, donde las montañas se encuentran aisladas de las toxinas, los patógenos y la destrucción de los ecosistemas, los abejorros silvestres encontrarán un camino más fácil para mantener un equilibrio con el cambio climático, concluye el estudio.

Referencia bibliográfica:

Nicole E. Miller-Struttmann et al. "Functional mismatch in a bumble bee pollination mutualism under climate change" Science 349(6255): 1541-1544 DOI: 10.1126/science.aab0868