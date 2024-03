Los lípidos en sangre podrían usarse como biomarcadores de la covid-19 persistente

Aunque la pandemia originada por el SARS-CoV-2 haya quedado atrás, su eco todavía persiste y aún son muchas las incógnitas que los científicos intentan despejar. Hoy en día sabemos que para muchos pacientes de covid-19, el final de la etapa aguda de la infección es solo el comienzo de otra experiencia difícil: el post-covid.

Durante el denominado Covid persistente o long COVID, estas personas desarrollan una amalgama de síntomas prolongados que pueden incluir dificultad respiratoria, fatiga, tos o pérdida de olfato, entre otros. Algunos estudios apuntan a una disfunción inmune, otros señalan a una inflamación persistente, pero su mecanismo fundamental aún no está claro. Una abrumadora mayoría de estas investigaciones se han centrado en la etapa aguda de esta afección, por lo que hay falta de información sobre determinadas alteraciones que tienen lugar en las últimas fases de la enfermedad.

Un nuevo estudio liderado por Rebeca García Fandiño el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) y con Pablo F. Garrido como autor principal, arroja luz sobre los cambios en los lípidos sanguíneos de pacientes con covid persistente. La investigación supone un avance en la comprensión de estas secuelas y abre la puerta a mejorar su tratamiento.

Los expertos analizaron el plasma de 147 pacientes con covid persistente. Utilizando técnicas de lipidómica, estudiaron un espectro de casi 400 lípidos polares distintos. A partir de ahí, recurrieron a técnicas avanzadas de minería de datos y aprendizaje automático para desarrollar modelos de clasificación precisos que distinguieran entre pacientes sintomáticos y asintomáticos de la enfermedad.

El análisis reveló alteraciones específicas relacionadas con la inflamación y la respuesta inmunológica continua, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la naturaleza persistente del COVID. Además, algunos de estos lípidos fueron identificados como potenciales biomarcadores, lo que permitiría llevar a cabo diagnósticos más precisos y desarrollar tratamientos específicos para esta enfermedad.

El hallazgo, publicado recientemente en Journal of Infection and Public Health, ha sido posible gracias a la colaboración entre médicos e investigadores de distintos perfiles. El proyecto ha reunido a expertos del CiQUS, la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, la Universidad de Córdoba y la Universidad del País Vasco.

La lucha contra las infecciones víricas, como la provocada por el SARS-CoV-2, a través del descubrimiento de nuevas estrategias de diagnóstico constituye una de las prioridades científicas del CiQUS. El equipo de García Fandiño está especializado en aplicar técnicas computacionales para explorar la estructura y la función de las membranas lipídicas, como diana de interacción con biomoléculas.

Enfoques proteómico y lipidómico

"Esta investigación complementa los hallazgos recientes en el campo de la proteómica, donde se ha relacionado al covid persistente con alteraciones a nivel proteico" señala la investigadora Principal del CiQUS.

Ambos enfoques, proteómico y lipidómico, son fundamentales para una comprensión integral de la enfermedad, destacando la importancia de una visión multifacética en la investigación médica. García Fandiño destaca que el presente trabajo "no sólo añade una pieza crucial al rompecabezas del COVID persistente sino que también recalca la necesidad de explorar diversos caminos científicos para desentrañar los mecanismos detrás de las secuelas virales. Con estos avances, estamos un paso más cerca de desarrollar terapias más eficaces y personalizadas, mejorando así la calidad de vida de quienes enfrentan los efectos prolongados del COVID-19".

Referencia

