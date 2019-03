Las aguas costeras peruanas, ideales para la recuperación de la tortuga verde

La tortuga verde (Chelonia mydas) es una gran tortuga marina que vive en mares tropicales y subtropicales, con dos poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico. Se trata de una especie en peligro de extinción, por lo que encontrar hábitats adecuados para su conservación tiene gran relevancia.

Con este fin, investigadores de la Universidad de Puerto Rico, del Instituto del Mar de Perú y de la Universidad de Antofagasta (Chile) han analizado dos sitios neríticos (zonas marítimas cercanas a la costa donde habitan estas tortugas) en la costa central y norte de Perú, y han determinado que se trata de un hábitat adecuado para que la tortuga verde resida y se alimente.

Entre 2010 y 2013, Ximena Vélez-Zuazo, de la Universidad de Puerto Rico, y sus colegas identificaron el hábitat adecuado para las especies en peligro de extinción del Pacífico Sur mediante el estudio de dos poblaciones presentes en la costa peruana, en concreto en áreas de alimentación potencialmente importantes: El Ñuro (en la costa norte) y Paracas (en la costa central).

En El Ñuro, de aguas cálidas y menos productivas, la población estuvo compuesta por un 15,3% de individuos menores, un 74,9% de sub-adultos y un 9,8% de adultos, con una relación de 1,16 machos por cada hembra. Los tiempos de residencia en la zona oscilaron entre un mínimo de 121 días y un máximo de 1.015, con una media de 331 días.

Mientras, en las aguas frías y ricas en nutrientes de Paracas, en la costa sur, la población estuvo formada por un 72% de miembros menores y un 28% de sub-adultos, y no se registró ningún adulto. “Esto apoya la hipótesis del hábitat de desarrollo que afirma que a lo largo de la distribución nerítica hay sitios ocupados exclusivamente por individuos menores”, aseguran los científicos en el estudio publicado en PLoS ONE. El tiempo de residencia osciló entre un mínimo de 65 días y un máximo de 680, con una media 236 días.

Los investigadores encontraron unas tasas de crecimiento altas y, junto con los valores del índice de condición corporal estimados, determinaron que se trata de poblaciones sanas en ambos sitios de estudio.

Mejorar las estrategias de protección



Para los investigadores, el objetivo del estudio es mejorar las estrategias de protección y conservación de las tortugas verdes en peligro de extinción, e identificar áreas neríticas apropiadas. En este sentido, los rasgos de población registrados en ambos sitios peruanos “sugieren que las condiciones ricas en nutrientes en que se encuentran estas aguas neríticas pueden contribuir a la recuperación de las tortuga verde del Pacífico Sur”, confirman.

Sin embargo, ambas agrupaciones estudiadas “se encuentran todavía en peligro debido a la contaminación, la pesca accidental (de organismos que no son blanco del barco pesquero) y la captura ilegal, y por lo tanto requieren la ejecución inmediata de medidas de conservación para mantener las poblaciones actuales”, advierten.

