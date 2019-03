La lactancia materna puede disminuir el riesgo de sufrir leucemia infantil

La leche materna cumple la función de aportar a los recién nacidos todas las necesidades nutricionales que demandan durante los primeros meses de vida. Las recomendaciones pediátricas actuales sugieren alimentar de esta forma durante los primeros seis meses de vida de bebé para optimizar su crecimiento, desarrollo y salud.

Ahora, científicos de la Universidad de Haifa (Israel) han revisado 18 estudios sobre la relación entre lactancia y riesgo de sufrir leucemia infantil. Los resultados han sido publicados en la revista JAMA Pediatrics.

Según el estudio, la leucemia es el cáncer más común en la infancia y supone el 30% de todos los cánceres infantiles.

Efrat L. Amitay y Lital Keinan-Boker, autores del estudio, encontraron que la lactancia materna durante los primeros seis meses de la vida del niño o más tiempo se asocia con un 19% menos de riesgo de que los niños sufrieran leucemia, en comparación con alimentar al bebé sin la leche del pecho o la lactancia durante un período de tiempo más corto.

Asimismo, en un análisis de 15 estudios por separado los investigadores encontraron que dar el pecho a los niños disminuye un 11% el riesgo de sufrir leucemia infantil en comparación con no ser amamantados.

Diversidad de mecanismos biológicos

Los científicos sugieren varios mecanismos biológicos de la leche materna que pueden explicar estos resultados. “Esta leche contiene muchos componentes inmunológicos activos y mecanismos antiinflamatorios de defensa que influyen en el desarrollo del sistema inmunológico del bebé”, explican los autores.

“Los beneficios potenciales de la lactancia para la prevención de la salud deberían comunicarse de forma abierta al público en general, no solo a las madres, para que la lactancia materna sea más aceptada socialmente”, apuntan los investigadores.

El estudio recuerda que el objetivo principal de la salud pública es la prevención de la mortalidad. Por este motivo indican que se debe enseñar a los profesionales sanitarios los potenciales beneficios de la lactancia materna y las herramientas con las que ayudar a las madres para continuar dando el pecho durante seis o más meses.

“Se necesitan más estudios y de mejor calidad para aclarar los mecanismos biológicos que relacionan la asociación entre la lactancia materna y la menor mortalidad infantil por leucemia”, concluyen los investigadores.

Referencia bibliográfica:

Efrat L. Amitay et al. “Study suggests breastfeeding may lower risk of childhood leukemia”. The Jama network Journals. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.1025. 01 de junio de 2015