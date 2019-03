La estrella solitaria más rápida de la galaxia

Las estrellas hiperveloces (HVS, en inglés) viajan tan rápido que exceden la velocidad de escape de las galaxias. Una estrella compacta de helio de este tipo llamada US 780 se mueve por la Vía Láctea a 1.200 km/s, la más véloz de las que viajan sueltas por nuestra galaxia, pero su origen hasta la fecha es incierto.

Ahora investigadores del Observatorio Europeo Austral (ESO) y otros centros internacionales plantean en Science, en un número dedicado al centenario de la teoría general de Einstein, que su procedencia más probable es un sistema binario.

Normalmente este tipo de estrellas se mueven muy rápido porque el agujero negro supermasivo del centro de su galaxia actúa como una honda que las impulsa, pero la historia de US 780 parece ser diferente, según los autores.

En este caso, la estrella estuvo donando parte de su masa a una compañera, que acabo generando una supernova o explosión estelar tipo Ia. Durante ese proceso US 780 fue girada considerable y, al final, fue expulsada con fuerza del sistema doble después de la explosión.

El equipo confía en que ahora que entienden el pasado exótico de la veloz estrella, podrán aprender más sobre su evolución, así como obtener más detalles de la naturaleza de las supernovas tipo Ia, una subcategoría de estrellas variables que se producen tras la violenta explosión de una enana blanca.

La investigadora Pilar Ruiz Lapuente de la Universidad de Barcelona, junto a otros colegas europeos, ya predijeron y modelizaron hace unos años que las compañeras de este tipo de supernovas podrían sobrevivir a la explosión y alcanzar velocidades significativas. Su estudio se publico en Nature y el vídeo que elaboraron ha servido ahora para ilustrar el nuevo trabajo.

Referencia bibliográfica:

S. Geier et al. “The fastest unbound star in our Galaxy ejected by a thermonuclear supernova”. Science, 6 de marzo de 2015.