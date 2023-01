Hallan fósiles de una nueva especie de moluscos del Jurásico en Portugal

Un grupo de investigación en el que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha descrito una nueva especie de ammonites –moluscos cefalópodos de concha externa–. Esta especie, denominada Plesechioceras rochai, se ha registrado en el Jurásico Inferior de Portugal (concretamente en el Sinemuriense, 190-197 millones de años).

Esta investigación señala la conexión entre las cuencas asturiana y lusitánica, las áreas de estudio. En ellas, se identificaron 216 ejemplares, incluidos en ocho géneros y 15 especies que pertenecen a las familias Echioceratidae –a la que pertenece P. rochai–, Oxynoticeratidae y Eoderoceratidae.

El trabajo, publicado en Historical Biology, permite establecer una correlación entre los materiales del Jurásico Inferior de ambas cuencas del noroeste peninsular. Las especies de ammonites identificadas tienen una mayor similitud con las del noroeste de Europa (Reino Unido o Francia) que con las del sureste de la península ibérica, que son más parecidas a las del área mediterránea.

“Con el estudio de estos fósiles podemos, entre otras cosas, conocer la conexión entre estas cuencas, las condiciones paleoambientales en las que vivieron o la diversidad existente en aquellos mares”, indica Íñigo Vitón, investigador del departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la UCM.

A pesar de las semejanzas entre las cuencas de Asturias y Portugal, existen diferencias entre los ammonites registrados, como es el hallazgo de la nueva especie reconocida solo en la lusitánica, y que nos indica cómo fueron cambiando esas conexiones entre dichas cuencas a lo largo del tiempo.

"Este estudio es una pequeña contribución para el mejor conocimiento de la biodiversidad del pasado. Todo avance en esta dirección nos ayuda a dimensionar mejor la crisis ecológica en la que nos encontramos en la actualidad", destaca Vitón.

Dimorfismo sexual, más antiguo de lo que se pensaba

Los afloramientos estudiados se localizan en el oeste de Portugal, en la región de Marinha Grande, y en el norte de Asturias, en lo que se conoce como la Costa Jurásica.

Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar, investigadores de la UCM, la Universidade de Coimbra y el Museo Jurásico de Asturias realizaron un trabajo de campo a lo largo de varios meses para el estudio en el terreno y la recogida del material paleontológico.

Una vez obtenidos los fósiles, se llevó a cabo un trabajo de laboratorio en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM para limpiarlos, fotografiarlos y hacer el estudio detallado que permitió su identificación sistemática. Paralelamente, se buscó y contrastó la información publicada en otras áreas geográficas para poder comparar el nuevo material.

Otra de las novedades del estudio es que se aporta información nueva sobre el dimorfismo sexual en especies de la familia Oxynoticeratidae: dada la diferencia significativa de tamaño entre ejemplares, se asocian las de menor talla (microconchas) como pertenecientes a los machos, y las de mayor talla (macroconchas) a las hembras.

“El dimorfismo sexual en los ammonites de esta edad todavía no está tan estudiado como en grupos posteriores, por lo que apoya la hipótesis de que esta característica existía desde antes a lo que se había descrito”, añade el investigador.

Referencia:

Íñigo Vitón, María J. Comas-Rengifo, Luís V. Duarte & Antonio Goy (2023) "Ammonoids of the Oxynotum Zone and Raricostatum Zone (Densinodulum Subzone) of Sinemurian, Lower Jurassic, in the Asturian and Lusitanian basins". Historical Biology.