Fósiles hallados en el centro de Groenlandia revelan un peligroso futuro en la Tierra

La mayoría de la capa de hielo de Groenlandia desapareció en el último millón de años, con concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera más bajas que las actuales, por lo que es más frágil de lo que los científicos habían estimado.

Esta es la principal conclusión de un nuevo estudio, publicado en la revista PNAS, que proporciona la primera evidencia directa de que el centro (no solo los bordes) de la capa de hielo de esta región se derritió en el pasado geológico reciente.

La isla, ahora cubierta de hielo, albergaba entonces un paisaje verde de tundra, un hecho que aumenta de forma drástica los pronósticos de riesgo de catástrofe global por el aumento del nivel del mar si no se actúa para reducir las emisiones.

Un equipo científico, coliderado por Paul Bierman, científico de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) y Halley Mastro, estudiante de posgrado de la misma universidad, junto con otros nueve investigadores examinaron unos cuantos centímetros de sedimento del fondo de un núcleo de hielo.

Las muestras fueron extraídas en el mismo centro de Groenlandia en 1993 y conservadas durante 30 años en un depósito de Colorado. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que el suelo contenía madera de sauce, partes de insectos, hongos y una semilla de amapola en perfecto estado.

"Estos hallazgos nos dicen que la capa de hielo de Groenlandia era lo suficientemente sensible a los cambios climáticos naturales, con niveles más bajos de gases de efecto invernadero en la atmósfera que los actuales, como para derretirse casi por completo y cambiar significativamente el nivel global del mar en aquel entonces, y sabemos que los seres humanos han alterado drásticamente nuestro sistema climático desde entonces", recalca a SINC Mastro.

Peligros para las poblaciones costeras

Si esto ocurrió sin influencia humana, ahora con un calentamiento del clima a niveles sin precedentes, el pasado está destinado a repetirse, "a menos que reduzcamos los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ahora es hielo pronto será agua oceánica", advierten los autores.

El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia contribuiría en unos seis metros de subida, ya que toda el agua encerrada en forma de hielo en tierra se liberaría y llegaría al océano. "Si ocurriera lo mismo en la actualidad, ciudades y comunidades costeras como Nueva York, Boston, Yakarta y Bombay sufrirían graves consecuencias", alerta la científica.

Bierman comenta a SINC: "Varios cientos de millones de personas se verán desplazadas por esa subida del nivel del mar, que ya ha comenzado y aumentará rápidamente a medida que el clima se caliente. Pasarán de varios siglos a varios miles de años antes de que desaparezca todo el hielo de Groenlandia. pero gran parte del calentamiento futuro ya es seguro, porque los niveles de carbono atmosférico se mantendrán altos durante decenas de miles de años".

Según los científicos, esta será la consecuencia más grave, pero, además, la pérdida de hielo en el Ártico provocará el oscurecimiento de la superficie. "La nieve y el hielo reflejan la mayor parte de la luz solar entrante enfriando el planeta. Cuando desaparece el hielo, el suelo oscuro y las plantas absorben más radiación solar y provocan un mayor calentamiento", explica el experto.

Una Groenlandia verde

En las últimas décadas, los científicos han visto que el Ártico se está calentando más rápidamente que el resto del planeta y esto ha provocado que en algunos lugares se observen tendencias de "reverdecimiento", sobre todo utilizando satélites.

"Se cree que se debe principalmente a una expansión de la vegetación arbustiva hacia el norte. Dicho esto, Groenlandia sigue albergando una de las dos mayores capas de hielo del mundo, que retiene en forma de hielo el agua equivalente a unos siete metros de aumento del nivel del mar", señala la investigadora de la Universidad de Vermont.

Este aumento supone hoy más de 2,50 cm por cada década. "Y cada vez lo hace más rápido", dice Bierman.

El fenómeno de deshielo pasado probablemente perduró durante muchos miles de años, tiempo suficiente para que se formara el suelo y se arraigara un ecosistema. "Todos estos resultados nos ayudan a saber que tenemos que actuar con más urgencia para disminuir las emisiones y trabajar para eliminar de la atmósfera el carbono que ya hemos emitido", concluye Mastro.

