Los fitoesteroles, posible estrategia terapéutica para prevenir la pérdida de audición en ratones

Investigadores argentinos han anunciado esta semana en la revista PLoS Biology sus hallazgos de laboratorio respecto a la eficacia que podrían tener los suplementos de fitoesteroles en la pérdida de audición relacionada con la edad.

El déficit de audición ligado al envejecimiento se asocia a una disminución del colesterol en el oído interno. Los experimentos de este equipo dirigido por María Eugenia Gomez-Casati muestran que los suplementos de fitoesteroles pueden hacer la función del colesterol perdido y prevenir la disfunción sensorial en ratones.

Científicos del CONICET, del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina (Universidad de Buenos Aires), del Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, plantearon la hipótesis de que la pérdida de audición podría estar relacionada con la pérdida de colesterol en las células ciliadas externas.

Las células sensoriales del oído interno, llamadas células ciliadas externas, amplifican los sonidos modificando su longitud. Con la edad, estas células pierden su capacidad de estirarse en respuesta a las vibraciones sonoras que entran en el oído interno, lo que impide su amplificación y provocan la pérdida de audición.

Dado que el colesterol es un factor clave en la respuesta al estiramiento y que recientemente se ha demostrado que el colesterol del cerebro disminuye con la edad, los investigadores plantearon la hipótesis de que la hipoacusia podría estar relacionada con la falta de colesterol en las células ciliares externas. Así, esta hipótesis se probó en ratones.

Expresión de la prestina en las células ciliares externas de ratones tratados con efavirenz y efavirenz más fitosteroles.

En primer lugar, los investigadores midieron la cantidad de CYP46A1 en dichas células del oído interno, ya que esta enzima ayuda a degradar y reciclar el colesterol.

Como era de esperar, hallaron más CYP46A1 en los oídos de los ratones más viejos que en los más jóvenes y, en consecuencia, una reducción del colesterol.

A continuación, demostraron la relación causa efecto induciendo la pérdida de audición en ratones jóvenes, según indica la producción anormal de células del oído interno, mediante la sobreactivación de CYP46A1 con un fármaco.

Por último, analizaron si el aumento del trabajo muestra la importancia de las fuerzas mecánicas en procesos biológicos como en los de esa enfermedad el colesterol en el cerebro podía contrarrestar el efecto del fármaco.

Dado que el colesterol en sí no puede entrar en el cerebro desde la sangre, los investigadores utilizaron compuestos vegetales similares al colesterol, llamados fitosteroles, que sí pueden hacerlo. Los ratones jóvenes que recibieron tanto el fármaco activador del CYP46A1 como tres semanas de fitosteroles dietéticos mostraron una mejora de la función de las células ciliares externas.

Dado que los fitoesteroles pueden encontrarse en muchos suplementos de venta libre, podrían ser una forma práctica de combatir la pérdida de audición relacionada con la edad.

Asimismo, los investigadores añaden que, gracias a este trabajo, consiguieron mostrar que el envejecimiento desencadena la pérdida de colesterol de las células sensoriales del oído interno y que "un tratamiento retroviral ampliamente empleado para pacientes con VIH/SIDA reproduce la pérdida de colesterol observada en individuos de edad avanzada y conduce a un deterioro de la función de las células ciliadas externas".

Además, califican de "prometedores" susconi hallazgos, en cuanto "estos déficits pueden revertirse, en parte, mediante la suplementación con fitosteroles".

Referencia:

Gómez-Casati, M.E. et al. "Phytosterols reverse antiretroviral-induced hearing loss, with potential implications for cochlear aging". PLoS Biology(2023)