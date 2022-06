En las fauces de un titán: las mandíbulas de los lagartos gigantes canarios a estudio

En las Canarias existen actualmente solo cuatro especies de lagarto gigante que pertenecen al género Gallotia, pero hace entre 2,6 millones de años y 800.000 años habitó una quinta especie, Gallotia goliath, como revela el registro fósil de las islas.

Con la llegada de los primeros humanos a Canarias, hace unos 2.500 años empezó un proceso drástico de extinción, que se acentuó con la colonización de los europeos hace unos 600 años ya que supuso la entrada masiva de gatos, perros y herbívoros que diezmaron las poblaciones de lagartos gigantes.

A pesar de los numerosos estudios sobre los aspectos biológicos de este género endémico de las islas cuyas especies actuales están en peligro de extinción, el conocimiento de su anatomía es escaso.

Ahora, un estudio describe y compara los huesos que componen las mandíbulas de estos lagartos gigantes de las Islas Canarias. Apoyándose en microtomografias de rayos X realizadas a diferentes especímenes se han creado modelos 3D de las mandíbulas que ha permitido analizar los diferentes huesos manteniendo su disposición anatómica.

Estos modelos permitirán en un futuro realizar estudios de biomecánica computacional con los que poder profundizar en la ecología alimentaria de estos lagartos.

El equipo multidisciplinar formado por miembros de los grupos de investigación Estudio de la Fauna Fósil y Actual de Canarias de la Universidad de La Laguna, así como Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y del ICTP - International Centre for Theoretical Physics de Trieste (Italia) ha analizado mandíbulas de las cinco especies que incluye el género Gallotia.

"Conocer con detalle la anatomía de las mandíbulas de las distintas especies actuales y extintas de lagarto gigante nos permitirá identificar con mayor precisión la especie a la que pertenecen los restos que encontramos, algo esencial para entender la evolución de este género a lo largo del tiempo", explica Sara Pérez-Martín, investigadora que lidera el estudio. Los datos obtenidos también permitirán analizar las diferencias entre individuos de la misma especie debidas, por ejemplo, a la ontogenia, es decir a su estadio de desarrollo.

Cinco especies de lagarto gigante

El estudio incluye las primeras descripciones osteológicas de la mandíbula del Lagarto Gigante de La Gomera (Gallotia bravoana) y el Lagarto Gigante de Tenerife (Gallotia intermedia). El estudio realizado es fundamental no solo para comprender la evolución de este género a lo largo del tiempo, sino también para conocer su distribución y sus patrones migratorios, unos datos muy necesarios para la gestión de la preservación de las poblaciones actuales. La investigación ha sido publicada en la revista científica internacional 'Historical Biology'.

Las cinco especies gigantes que registra el género Gallotia por orden de tamaños son: Gallotia goliath, especie fósil de las islas de Tenerife y El Hierro y la de mayor tamaño de todas; y las especies vivas: Lagarto Gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini); Lagarto Gigante del Hierro (Gallotia simonyi); Lagarto Gigante de La Gomera (Gallotia bravoana); y Lagarto Gigante de Tenerife (Gallotia intermedia).

Referencia:

Pérez-Martín, S., Fortuny, J., Bernardini, F., Cruzado-Caballero, P., & Castillo Ruiz, C. (2022). 'In the jaws of a titan: 3D comparative anatomy of the mandibles of the Canary giant lizards (Gallotiinae: Gallotia)'. 'Historical Biology'.