Un fármaco trata las enfermedades de retina con gotas en vez de inyecciones

Un nuevo compuesto, desarrollado por la empresa de biotecnología Sylentis, es capaz de penetrar en la retina para tratar la degeneración macular asociada a la edad y la retinopatía diabética, simplemente con la administración de gotas oftálmicas.

El fármaco SYL136001v10 de la firma del grupo PharmaMar está todavía en fase preclínica. “Su eficacia ha sido probada en modelos animales y los ensayos con humanos se iniciarán a finales de 2018", comenta a Sinc Covadonga Pañeda, gerente de I+D de Sylentis.

Un estudio sobre el SYL136001v10, cuya autora principal es Pañeda, se presentó a finales de septiembre en el XIII Encuentro Anual de la Sociedad Terapéutica de Oligonucleótidos, celebrado en Burdeos (Francia).

Objetivo: silenciar la expresión de la proteína NRARP

La responsable explica que este compuesto “es un ARN pequeño de interferencia (ARNi) diseñado para silenciar la expresión de NRARP, una proteína que controla la formación de nuevos vasos sanguíneos en la retina”, agrega.

De este modo –indica–, “el fármaco ejerce su acción entrando en las células de la retina, donde impide la síntesis de esta proteína y bloquea la formación de nuevos vasos, que es una de las características fundamentales de enfermedades degenerativas de la retina”.

Los compuestos usados en la actualidad para el tratamiento de estas dolencias están basados en anticuerpos grandes que no pueden penetrar desde la superficie ocular hasta la retina, por lo que deben ser administrados mediante inyecciones intravítreas.

Así, “los pacientes que sufren degeneración macular asociada a la edad o retinopatía diabética deben dirigirse al hospital donde los tratamientos se realizan con inyecciones oculares, lo que resulta molesto y doloroso, además de suponer una importante inversión económica para el sistema sanitario”, dice Covadonga Pañeda.

Eficacia en modelos animales

Sin embargo, destaca, “los ARNi, como el SYL136001v10 son hasta 10 veces más pequeños que estos tratamientos. Su tamaño les permite penetrar en la retina e inhibir la formación de nuevos vasos sangíneos, tras su aplicación en gotas oftálmicas, tal y como hemos demostrado en modelos animales”.

En concreto, “los estudios de eficacia han probado que la reducción de NRARP en la retina mediante ARNi lleva a la regresión de las lesiones angiogénicas retinales y que las reducciones observadas son equivalentes a las del anti-VEGF, que es el estándar de tratamiento actual para estas enfermedades con inyecciones oculares”, subraya la gerente I+D.

La firma tiene previsto encargarse de los primeros estudios clínicos de eficacia. Una vez demostrada la prueba de concepto en humanos, tratará de licenciar el fármaco a una multinacional.

