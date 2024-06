Un estudio apoya las dosis de refuerzo frente a la covid-19 en pacientes con cáncer

Investigadores de dos instituciones catalanas, IDIAPJGol e ISGlobal, han liderado un estudio sobre la efectividad de las vacunas contra la covid-19 en pacientes con cáncer. El trabajo, publicado en Nature Communications, recomienda administrar dosis adicionales en esta población de riesgo.

Estas personas tienen mayor riesgo de muerte por covid-19, especialmente los que tienen tumor en el pulmón, neoplasias hematológicas o se encuentran en tratamiento sistémico, como quimioterapia.

La participación de los enfermos con cáncer activo en los ensayos clínicos para probar la eficacia de las vacunas ha sido muy limitada, con lo que no se ha podido conocer con exactitud la eficacia de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 entre este grupo de riesgo.

Sin embargo, los datos que se han obtenido en varios estudios muestran que los pacientes con cáncer podrían desarrollar menos anticuerpos protectores ante el virus que la población general, especialmente después de recibir una sola dosis de vacuna.

"Nuestros resultados demuestran claramente que la vacunación contra la covid-19 reduce significativamente la mortalidad y las complicaciones graves entre los pacientes con cáncer, especialmente entre quienes han recibido la dosis de refuerzo", destaca el investigador de ISGlobal Otavio Ranzani, que ha supervisado el estudio junto con Talita Duarte-Sallés, del IDIAPJGol.

Datos del mundo real

El trabajo confirma estos resultados a partir del análisis de datos masivos obtenidos de registros clínicos. Este trabajo, que utiliza información procedente de datos del mundo real, proporciona una visión más realista de cómo las vacunas están funcionando en la práctica clínica cotidiana entre las personas con cáncer.

Los investigadores han analizado los datos de 184.744 pacientes con neoplasias incluidos en el sistema de información para el desarrollo de la investigación en atención primaria (SIDIAP), la base de datos que recoge a las personas atendidas en el primer nivel asistencial en Cataluña. La mitad de los individuos incluidos en el estudio (92.372) habían recibido al menos la primera inmunización completa (dos inoculaciones de la vacuna) y la otra mitad (92.372) no se habían vacunado en el momento de realizar el trabajo.

El numero de dosis importa

Los investigadores han comparado los datos de mortalidad y las complicaciones graves derivadas de la covid-19 del grupo inmunizado tras recibir la primera y la segunda dosis de la vacuna con las del grupo no vacunado. A continuación, compararon los resultados de los integrantes del grupo experimental después de haber recibido la dosis de refuerzo de la vacuna (que eran 54.267 pacientes) con una muestra equivalente de personas del grupo control que solo habían recibido las dos primeras inoculaciones.

Los resultados muestran que la tasa de mortalidad y complicaciones graves entre los pacientes con cáncer no vacunados contra la covid-19 es el doble que entre los que han recibido la primera dosis completa. Sin embargo, esta diferencia es menor que la que se observa entre la población general inmunizada contra el SARS-CoV-2 y la no inmunizada.

"Este trabajo proporciona información esencial para comprender el impacto de la vacunación en pacientes con cáncer, y ayuda a diseñar políticas de salud pública que permitan proteger a esta población vulnerable", concluye Duarte-Sallés.

Referencia:

Lazar, F. et al. "Effectiveness of COVID-19 Vaccines Against Severe COVID-19 Among Patients with Cancer in Catalonia, Spain". Nature Communications, 2024