Estimulación cerebral profunda para pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar resistentes al tratamiento

La estimulación cerebral profunda es un procedimiento neuroquirúrgico que implica la colocación de un dispositivo médico llamado neuroestimulador, que envía impulsos eléctricos a zonas específicas del cerebro, a través de electrodos.

En todo el mundo, más de 160.000 pacientes han sido tratados con esta técnica de diferentes patologías cerebrales, principalmente por trastornos neurológicos como trastornos del movimiento o epilepsia.

"En pacientes con depresión o trastornos obsesivo-compulsivos, que no responden a tratamientos, también se han obtenido resultados alentadores", explica Miquel Bioque, investigador del grupo IDIBAPS Esquizofrenia, dirigido por Miguel Bernardo.

Como alrededor de un 30% de las personas con esquizofrenia y de un 15% de las personas con trastorno bipolar tampoco responden adecuadamente a los fármacos, el equipo de psiquiatría del Clínic Barcelona-IDIBAPS ha llevado a cabo un estudio piloto para evaluar los efectos de la estimulación cerebral profunda como estrategia terapéutica.

En el trabajo, publicado por la Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental, han participado cuatro pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar resistentes al tratamiento.

"Los electrodos se colocaron en áreas del cerebro diferentes según los síntomas, afectivos o psicóticos, que presentaba cada caso y su evolución. Asimismo, las características del estímulo eléctrico también se adaptaron a cada paciente", señala el coautor Eduard Vieta, jefe del grupo IDIBAPS Trastornos bipolares y depresivos del Clínic Barcelona.

Monitorización con el móvil

Además de realizar un seguimiento psiquiátrico y quirúrgico intensivo durante un año para evaluar la eficacia y la seguridad de la técnica, los investigadores monitorizaron a los pacientes a través de una aplicación móvil y un dispositivo portátil. La aplicación recogía los síntomas del estado de ánimo, mientras que el dispositivo registraba la actividad física y los patrones del sueño.

"Transcurrido este tiempo, observamos una respuesta terapéutica notable y estable en dos de los cuatro pacientes. El tercero mostró un alivio relevante de los síntomas clínicos. En cambio, el cuarto no respondió significativament"”, detalla Bioque.

"Por consiguiente –añade–, fue posible interrumpir las sesiones de terapia electroconvulsiva de mantenimiento en los tres casos con respuesta. Los buenos resultados también permitieron reducir parte del tratamiento farmacológico".

Imagen de la localización de los cables de estimulación cerebral profunda (visibles como marcas blancas) y de las trayectorias quirúrgicas planificadas (hemisferio derecho verde, izquierdo púrpura) en el núcleo accumbens del paciente N2. / Clínic Barcelona-IDIBAPS

Para los investigadores, el hallazgo constituye una evidencia inicial de que la técnica puede ser una alternativa eficaz y segura para tratar formas complejas y resistentes a los tratamientos de esquizofrenia y trastorno bipolar.

"Esto abre la puerta y da esperanza para un grupo de pacientes especialmente complejos", declara Vieta. Sin embargo, los autores reconocen que el estudio presenta algunas limitaciones, como el número reducido de pacientes incluidos, los distintos diagnósticos de estos o la corta duración del seguimiento, por lo que continuarán las investigaciones.

Referencia:

J. Miquel Bioque et al. "Deep brain stimulation and digital monitoring for patients with treatment-resistant schizophrenia and bipolar disorder: a case series". Revista de Psiquiatría y Salud Mental - Journal of Psychiatry and Mental Health, 2023.

Este trabajo ha recibido financiación del legado que la familia Pons-Bertran dio al Servicio de Psiquiatría del Clínic Barcelona. Gracias a fondo de la Fundación de la Maratón y el Instituto de Salud Carlos III se ampliarán los datos.