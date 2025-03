Estas fueron las claves para el bienestar de la población en la pandemia de covid-19

Investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Universidad de Murcia ha analizado la evolución del bienestar de la población española durante la pandemia de covid-19. El estudio, realizado por el equipo de COSMO-Spain desde el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñado para monitorizar el conocimiento, las percepciones de riesgo y los comportamientos preventivos, entre otros, de la población española en esa etapa.

Los resultados, publicados en la revista Heliyon, reflejan que, en general, los niveles de bienestar de la población española en el período evaluado estaban por debajo de los valores prepandemia, que en la Encuesta Europea de Calidad de Vida de 2016 rondaban los 68 puntos de la escala WHO-5. En este estudio se han registrado valores apenas superiores a 54 puntos.

Sin embargo, se observa un incremento significativo en el bienestar de la población entre mayo y octubre de 2021, un aumento que podría relacionarse con la mejora de la situación epidemiológica, el avance de la vacunación y la relajación de las restricciones. A partir de octubre de 2021, hasta el final del estudio, el bienestar autopercibido por la población española se mantuvo constante.

El perfil de los más vulnerables

Las mujeres, los jóvenes y las personas en peor situación socioeconómica (situación financiera empeorada o personas desempleadas) presentaron niveles más bajos de bienestar. Por el contrario, tener educación universitaria se asoció con un mayor bienestar. También destaca el papel de la estabilidad socioeconómica en la salud mental.

Este estudio destaca también la relevancia de la asociación de preocupaciones y síntomas depresivos con el bienestar, lo que subraya la necesidad de reforzar los sistemas de apoyo psicológico y social para prevenir problemas de salud mental a largo plazo.

Finalmente, se identifica también el papel de la alfabetización en salud: aquellas personas que mejor sabían cómo seguir las recomendaciones y cómo actuar en caso de ser un contacto estrecho mostraron niveles más altos de bienestar.

Implicaciones para la salud pública

Para los autores, los hallazgos refuerzan la importancia de adoptar estrategias de salud pública dirigidas a mitigar el impacto de futuras crisis sanitarias en el bienestar psicológico de la población. Es más, la identificación de grupos vulnerables podría guiar a los responsables de las políticas en el diseño de intervenciones específicas para reducir desigualdades en salud.

Por último, las investigadoras destacan la relevancia de la alfabetización en salud y la comunicación eficaz de información sanitaria como factores clave para promover el bienestar y la resiliencia social ante futuras emergencias sanitarias.

Referencia:

Catarina Santos-Ribeiro et al.: "Evolution of Spanish population well-being during the COVID-19 pandemic: Results from the COSMO-Spain study". Heliyon(2025)