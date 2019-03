El sobrepeso y la obesidad provocan medio millón de nuevos casos de cáncer cada año

La revista The Lancet Oncology publica hoy un estudio que pone de relieve cómo el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un factor de riesgo responsable de un 3,6% (481.000) de todos los nuevos casos de cáncer en 2012.

El trabajo, realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la institución especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que estos nuevos casos por año se pueden atribuir al alto índice de masa corporal.

Este índice, conocido por las siglas IMC, es una medida de la grasa corporal que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros. La OMS define el sobrepeso como un IMC mayor o igual a 25 kg / m2, y la obesidad como un IMC mayor o igual a 30 kg / m2.

Un alto índice de masa corporal es un predictor de riesgo conocido para el cáncer de esófago, colon, recto, riñón, páncreas, vesícula biliar, mama posmenopáusico, ovario y endometrio, así como para otras enfermedades no transmisibles, como patologías cardiovasculares y diabetes.

Así, este nuevo análisis muestra llamativas disparidades mundiales. El cáncer debido al sobrepeso y la obesidad es actualmente mucho más común en los países más desarrollados (393.000 casos, 5,2% de todos los nuevos casos de cáncer en estos países) que en los países menos desarrollados (88.000 casos, el 1,5% de los nuevos casos).

Por su parte, Norteamérica sigue siendo el territorio más afectado, con 111.000 cánceres relacionados con la obesidad en 2012, lo que representa el 23% de la carga total de cáncer mundial vinculado a un IMC alto. También en Europa la proporción de estos cánceres es grande, sobre todo en Europa del Este (65.000 casos, el 6,5% de todos los nuevos casos).

Aunque en la mayoría de los países asiáticos esta proporción no es grande, sí se traduce en un considerable número absoluto de casos debido al gran tamaño de la población. Por ejemplo, en China cerca de 50.000 casos (1,6%) de cáncer en mujeres y hombres están asociados con el sobrepeso y la obesidad.

En cambio, la contribución del sobrepeso y la obesidad a la carga del cáncer sigue siendo baja en África (7.300 casos, 1,5% de todos los nuevos casos de cáncer en el continente).

"Mientras que el número de casos de cáncer asociado sigue siendo más alta en los países ricos, son ya visibles efectos similares en algunas partes del mundo en desarrollo", explica Isabelle Soerjomataram, uno de los autores principales del estudio.

Las mujeres son más vulnerables

Los países con mayor carga de cáncer atribuible al sobrepeso y a la obesidad en hombres son República Checa (5,5% de los nuevos casos de cáncer del país), Jordania (4,5%), Reino Unido (4,4%) y Malta (4,4%). Entre las mujeres, Barbados (12,7%), República Checa (12,0%) y Puerto Rico (11,6%) son los más afectados.

En EE UU, uno de los países más aquejados por estos cánceres asociados con un IMC alto, el 3,5 y 9,5% de los nuevos casos están relacionados con el exceso de peso corporal en hombres y mujeres, respectivamente.

El estudio pone de manifiesto que la proporción de cánceres relacionados con la obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres, con una proporción del 5,3 y 1,9%, respectivamente.

"Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por cánceres relacionados con la obesidad", apunta Melina Arnold, otro de los autores del estudio, "Por ejemplo, para el cáncer de mama después de la menopausia –el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo–, el estudio sugiere que el 10% de estos cánceres se podrían haber evitado por tener un peso corporal saludable".

Los cánceres de endometrio, colon y mama representan casi tres cuartas partes (73%) de todos los cánceres ligados al IMC alto en las mujeres. En los hombres, los cánceres de riñón y colon juntos representan dos tercios (66%) de todos los cánceres asociados con un IMC alto.

El papel de la prevención

Según el trabajo, reducir el sobrepeso y la obesidad en la población podría tener beneficios significativos para la salud, incluyendo la reducción de la carga del cáncer. El estudio también muestra que una cuarta parte de todos los cánceres atribuibles al sobrepeso y la obesidad en todo el mundo (118.000 casos) se podría haber evitado si las poblaciones simplemente hubieran mantenido su IMC de hace 30 años.

"Se espera que el número de cánceres relacionados con la obesidad y el sobrepeso en el mundo aumente junto con el desarrollo económico", añade Christopher Wild, director del IARC. "Es importante establecer medidas de control de peso eficientes para frenar el elevado número de cánceres asociados y evitar que los problemas de los países ricos se repitan en los que están desarrollándose rápidamente".

Referencia bibliográfica:

Melina Arnold, Nirmala Pandeya, Graham Byrnes, Andrew G Renehan, Gretchen A Stevens, Majid Ezzati, Jacques Ferlay, J Jaime Miranda, Isabelle Romieu, Rajesh Dikshit, David Forman, Isabelle Soerjomataram. ‘Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study’. Lancet Oncol 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71123-4