El pulgón también se aprovecha de la hormiga y la perjudica

Las hormigas y los pulgones mantienen relaciones mutualistas, en las que ambas especies se benefician de la interacción mutua. Un estudio multidisciplinar, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha permitido descubrir que, de forma paralela al mutualismo, entre estas dos especies se produce también otro tipo de relación en la que el pulgón se aprovecha de la hormiga y la perjudica potencialmente.

“En la simbiosis entre hormiga y pulgón, este último recibe cuidados y protección de la hormiga que, a su vez, se ve recompensada con la melaza que excreta el pulgón”, explica Carme Quero, una de las autoras del estudio e investigadora en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (CSIC).

Pero en este estudio los científicos también han comprobado que algunos individuos del pulgón Paracletus cimiformis imitan las sustancias emitidas por las larvas de la hormiga Tetramorium, “de manera que las hormigas creen que son sus crías y los transportan hasta las cámaras ‘guardería”, añade la científica. Una vez allí, el pulgón succiona la hemolinfa, el equivalente a la sangre en los artrópodos, de las larvas de hormiga.

'Amor y odio' entre pulgones y hormigas

Es la primera vez que se describe una relación de este tipo entre áfidos (pulgones) y hormigas, en la que un comportamiento agresivo por parte del pulgón hacia la hormiga coexiste con la estrategia convencional de mutualismo entre estas dos especies.

En este caso, los investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, de la Universidad de Valencia, la Universidad de León y el CSIC han observado que los pulgones de tipo redondo llevan a cabo la relación convencional, beneficiosa para ambos, mientras que los de tipo aplanado muestran hacia la hormiga un comportamiento agresivo.

“Nuestros resultados añaden una nueva dimensión a la clásica relación hormiga-pulgón y muestran un sistema complejo que plantea nuevas cuestiones a nivel evolutivo en la transición entre cooperación y explotación”, añade Quero.

Referencia bibliográfica:

Adrián Salazar, Benjamin Fürstenau, Carmen Quero, Nicolás Pérez‐Hidalgo, Pau Carazo, Enrique Font, David Martínez‐Torres. Aggressive mimicry coexists with mutualism in an aphid. Proceedings of theNational Academy of Sciences (PNAS). DOI: 10.1073/pnas.1414061112