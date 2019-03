El clima como indicador para cultivar mejor diferentes variedades de vid

El equipo de investigadores de las Escuelas de Ingenierías Agrarias e Industriales de la Universidad de Extremadura ha clasificado la comunidad autónoma en hasta siete zonas de cultivo diferente.

“No todo el clima de Extremadura es igual. Aunque en general la región tiene unas temperaturas muy cálidas, existen zonas más frías. Saber esto es importante porque puede ser el principal motivo por el cual dos producciones, procedentes de climas diferentes, aplicándoles las mismas tecnologías pueden ser muy dispares”, dice Luis Paniagua, autor principal del estudio publicado en International Journal of Biometeorology.

Paniagua detalla además que, con esta representación gráfica, se pone en manos de los agentes implicados en el sector vitivinícola una valiosa herramienta de información previa que determinará el resultado final de los caldos.

"Ahora que sabemos el comportamiento térmico de cada zona, podemos decidir la variedad más idónea a producir en un determinado lugar. Es más, si queremos cultivar una variedad podemos saber en qué zona producirá de una manera más idónea", subraya el experto.

Más de 35 años de temperaturas

Este estudio ha consistido en catalogar geográficamente la región, con 77.800 hectáreas de viñedo y seis comarcas vitivinícolas, en base a las temperaturas registradas durante los últimos treinta años. Concretamente, los científicos han contrastado los datos almacenados en un total de 117 estaciones meteorológicas desde el año 1980 hasta la actualidad.

Los resultados obtenidos suponen un trabajo pionero en la región. En este sentido, como lo han manifestado los autores, junto con el clima hay otra serie de factores que determinan la calidad y tipología de los vinos, como los suelos, las variedades, las técnicas de cultivo y las enológicas.

Referencia bibliográfica:

Moral, F.J. , Rebollo, F.J. , Paniagua, L.L. , García, A. "Climatic spatial variability in Extremadura (Spain) based on viticultural bioclimatic indices". International Journal of Biometeorology. Volume 58, Issue 10, 14 de noviembre de 2014, Pages 2139-2152. DOI: 10.1007/s00484-014-0814-8