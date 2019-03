El cambio climático amenaza los hábitos de alimentación de la perdiz nival

El lagópodo alpino de los Pirineos (Lagopus muta pyrenaica) es la población más meridional de Europa de esta especie de ave, por lo que se supone que está más expuesta a los efectos del calentamiento global. Algunos modelos predicen su desaparición en un futuro próximo, aunque se trata de un tema controvertido.

Esta ave, adaptada a los ecosistemas ártico-alpinos, quedó aislada en las cumbres pirenaicas cuando hace 12.000 años se produjo el retroceso de los glaciares al final del último periodo glaciar. En otras épocas eran relativamente abundantes, pero en la actualidad la especie está catalogada como vulnerable en España, considerándose factores de amenaza, tanto la presión turística en los ambientes alpinos como las repercusiones del cambio climático.

Auspiciados por el Office National de la Chasse y de la Faune Sauvage de Francia, investigadores de ese mismo organismo y del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Lleida, emprendieron un estudio para averiguar los hábitos alimentarios, escasamente conocidos, de esta ave y averiguar si estos podían influir en su enrarecimiento actual.

“Según el libro Rojo de las Aves de España, la población española se estimaba entre 400 y 700 parejas en 2007. En la Cordillera Cantábrica desapareció ya a principios del siglo XX” explica a Sinc Ricardo García-González, del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y primer firmante del trabajo que publica la revista PLOS ONE.

Éxito reproductivo marcado por la época de nieve

Investigaciones previas habían documentado que la fecha media de fusión de la nieve estaba relacionada con el éxito reproductivo del lagópodo pirenaico, pero no se sabía cómo se producía este proceso y si la alimentación tenía algún papel en el mismo.

“Determinamos qué comían, cuál era la calidad de su alimento y como esta variaba antes y durante el periodo de reproducción. Comprobamos que el nivel de consumo de la proteína digestible estaba directamente relacionada con el nivel de proteína de las plantas consumidas y éste dependía de la fecha de fusión de la nieve”, añade García-González.

En años en las que ésta se adelanta, la calidad de la dieta es mayor y podría influir positivamente en el éxito reproductivo. Inversamente, cuando la fusión de nieve se retrasa (primaveras tardías), la condición corporal de las hembras podría resentirse por un insuficiente suministro de proteína digestible, disminuyendo las probabilidades del éxito reproductivo.

Si se produjera un adelantamiento de la fecha de fusión de nieve como consecuencia del calentamiento global, las perdices nivales podrían beneficiarse, en teoría, de este avance, aumentando sus posibilidades de éxito reproductivo. Sin embargo, este fenómeno no está todavía sólidamente comprobado en Alpes y Pirineos. Por otra parte, al alargarse el periodo sin nieve a principios de invierno, los lagópodos pueden quedar más expuestos a la depredación y disminuir el reclutamiento total de la población.

Referencia bibliográfica:

García-González, R., Laskurain, N.A., Aldezabal, A., Margalida, A. & NOVOA, C. 2016. Influence of Snowmelt Timing on the Diet Quality of Pyrenean Rock Ptarmigan (Lagopus muta pyrenaica): Implications for Reproductive Success. PLOS ONE 11(2): e0148632. doi:10.1371/journal.pone.0148632