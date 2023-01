Drones para salvar a los murciélagos de las aspas en los parques eólicos

Millones de animales voladores, especialmente murciélagos, mueren cada año al colisionar contra las aspas de las turbinas eólicas. Un nuevo estudio de las universidades de Tel Aviv y Haifa (Israel) ha desarrollado un dron que ayuda a prevenir estos daños sin que los aerogeneradores, piezas clave del desarrollo sostenible, interrumpan su funcionamiento.

El invento consiste en una tecnología única que transmite una combinación de señales ultrasónicas y luces. Esto disuade a los murciélagos y los lleva a volar a mayor altitud, fuera de la zona de peligro, permitiendo así que las turbinas sigan funcionando de forma eficiente y continua.

El estudiante de doctorado Yuval Werber, de la Universidad de Haifa, dirigió el estudio junto a sus supervisores, el director de la Escuela Sagol de Neurociencia de la Universidad de Tel Aviv, Yossi Yovel, y el director del departamento de Biología Evolutiva y Medioambiental de la Universidad de Haifa, Nir Sapir. El artículo se publica en la revista 'Remote Sensing in Ecology and Conservation'.

La única solución actualmente contra las colisiones de los murciélagos es interrumpir la actividad de los parques eólicos.

"Las turbinas eólicas se consideran una tecnología prometedora en el campo de las energías renovables, pero su funcionamiento conlleva diversos retos biológicos", explica Yovel. La única forma de evitar la colisión de los murciélagos hoy en día es parar los molinos de viento, pero según el profesor, esto reduce la eficacia y la productividad de los aerogeneradores.

El vuelo de un murciélago frugívoro / Jens Rydell/Universidad de Tel Aviv

Los drones advierten del peligro con señales visuales y acústicas diseñadas para los murciélagos. De acuerdo con Yovel, "cuando las señales son fijas y constantes, los animales tienden a acostumbrarse a ellas y acaban por ignorarlas".

El estudio se llevó a cabo en el valle de Jule, por donde habitan muchos murciélagos. El dron operó a 100 metros de altura y se mantuvo en constante movimiento en una trayectoria de también 100 metros, ida y vuelta, según detalla Werber. Para el rastreo de los murciélagos, se combinó tecnología RADAR, LIDAR y grabadores acústicos. "Nuestro estudio fue el primero del mundo en combinar estas tecnologías", destaca el estudiante.

El RADAR permitió seguir los objetos a 100 o más metros de altura. Para el rastreo a alturas inferiores, se utilizó el LIDAR, un detector láser de corta de distancia. "Al mismo tiempo, hicimos grabaciones acústicas de los murciélagos en vuelo, utilizando receptores colocados a tres alturas distintas: un metro, 150 metros y 300 metros", aclara Werber.

Los investigadores compararon la actividad normal de los murciélagos con su actividad en presencia del dron. Los vuelos por debajo del dron se redujeron un 40 % a lo largo de 400 metros. Además, los murciélagos aumentaron la altura de su trayectoria de los 100 metros hasta los 800 metros. "Los murciélagos perciben las señales visuales y ultrasónicas que emite y optan por sobrevolarlo, como esperábamos", afirma Yovel.

Los próximos pasos

El próximo paso es probar el dispositivo en un parque eólico para comprobar su eficacia en condiciones reales. Werber señala SINC que para esta prueba deberán atender a la velocidad local del viento, ya que esta limita las operaciones de los aerogeneradores, los murciélagos y el dron.

El estudiante también considera beneficioso rastrear las principales especies afectadas de cada lugar para ajustar los esfuerzos a sus necesidades locales.

De ser exitoso, el invento supondría "una solución eficaz y fácil de poner en práctica, a un precio razonable, con grandes beneficios para todas las partes", concluye el profesor Yovel.

Murciélagos frugívoros / Universidad de Tel Aviv

Respecto al precio, Werber estima un coste aproximado de entre 2.000 y 4.000 dólares por cada dron. También matiza que un dron es capaz de operar sobre hasta tres aerogeneradores en formación lineal. Sin embargo, la cantidad necesaria también depende de la geometría de cada parque eólico. De igual modo, algunas zonas se ven más afectadas que otras, por lo que es fundamental poner el ojo en las condiciones locales.

Referencia

Werber, et al. 'Drone-mounted audio-visual deterrence of bats: implications for reducing aerial wildlife mortality by wind turbines'. 'Remote Sensing in Ecology and Conservation' (2022).