Diagnóstico molecular para pronosticar la enfermedad de Chagas en recién nacidos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay entre seis y siete millones de personas, la mayoría de ellas en América Latina, infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas.

El 20% de los nuevos casos se deben a la transmisión vertical (o congénita), es decir, cuando la madre, infectada, pasa el parásito a su bebé durante el embarazo. Por ello, la detección temprana es una prioridad de salud pública.

El problema es la falta de pruebas sencillas, rápidas y fiables. En países de renta alta como España, el diagnóstico del recién nacido se puede hacer por PCR, pero es un método costoso que requiere personal cualificado.

Ahora, un nuevo test que combina un sistema de extracción de ADN inspirado en una impresora 3D modificada (PrintrLab) con la amplificación molecular isotérmica mediada por asas (LAMP) podría usarse para detectar la infección por el parásito en recién nacidos.

Es la conclusión de una prueba de concepto realizada en el Chaco boliviano, una zona endémica para esta afección. El estudio publicado en la revista Lancet Microbe ha sido coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

En regiones endémicas se realizan hasta dos pruebas de microscopía (al nacimiento y a los dos meses), que por su baja sensibilidad deben seguirse de un estudio serológico varios meses después para detectar anticuerpos frente al parásito. La multiplicidad de pruebas y el tiempo que pasa entre estas eleva el riesgo de que las y los niños no reciban el tratamiento necesario.

"En estos territorios sería muy útil contar con una prueba sencilla, rápida y sensible para detectar el parásito en el recién nacido, que es cuando el tratamiento funciona mejor", explica Julio Alonso Padilla, investigador de ISGlobal.

Menor coste e infraestructura

En este estudio, el equipo liderado por Alonso Padilla evaluó una prueba diagnóstica que combina una técnica sencilla de amplificación molecular (LAMP) desarrollada por la empresa japonesa Eiken, con una impresora 3D modificada para extraer el ADN a partir de una pequeña muestra de sangre (PrintrLab). Los resultados se compararon con los de la PCR y los métodos diagnósticos estándar (microscopía y serología).

El estudio incluyó a 224 recién nacidos de madres seropositivas para T. cruzi, a los que se siguió durante ocho meses. En total, se detectaron 23 casos de transmisión congénita (nueve recién nacidos detectados por microscopía y 14 detectados por serología ocho meses después).

LAMP logró detectar desde el principio a 13 de los 23 casos (es decir, cuatro casos adicionales a los detectados por microscopia) y la PCR a 14 de los 23 (cinco casos adicionales).

"Esto muestra que la sensibilidad de PrintrLab-LAMP es mayor a la del análisis microscópico y prácticamente igual a la de la PCR", declara Alonso Padilla. La ventaja es que el PrintrLab debería ser menos costoso que la PCR y requiere una infraestructura mínima.

La importancia de la detección precoz

Al observar las guías de diagnóstico y tratamiento de chagas congénito del país, todos los recién nacidos infectados fueron tratados y curados, lo que subraya la importancia de detectar y tratar lo antes posible a los recién nacidos.

El equipo investigador aclara que esta fue una prueba de concepto para mostrar la viabilidad del test PrintrLab-LAMP, y que ahora es necesario validarlo a mayor escala y en un mayor número de centros.

De confirmarse su potencial, podría también resultar de gran utilidad para detectar infecciones agudas en personas adultas, o para evaluar la eficacia del tratamiento.

Referencia:

Rojas L. et al., "Evaluation and validation of a PrintrLab-based LAMP assay to identify Trypanosoma cruzi in newborns in Bolivia: a proof of concept study". Lancet Microbe, 2024