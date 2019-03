Determinan el riesgo que supone para la salud la grasa de un producto

Miembros del grupo de Investigación Tecnología de la Producción Animal de la Universidad de Sevilla (US) trabajan con una técnica, denominada espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS), que permite valorar de manera instantánea la calidad de cualquier producto alimentario sin alterar las propiedades del mismo.

Así, analizan muestras de carnes ibéricas y piensos, pero también son capaces de determinar el contenido de ácidos grasos de la leche de cabra, por ejemplo. Conocer la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados de un producto es importante para prevenir enfermedades cardiovasculares y evitar riesgos para la salud del consumidor.

“Con esta técnica estimamos los índices de aterogenicidad y trombogenicidad, que determinan el potencial de la dieta para producir la obstrucción de las arterias formando placas de grasa o trombos”, explica Víctor Manuel Fernández Cabanás, profesor de la US y responsable de la investigación.

La espectroscopia de infrarrojo cercano es además un tipo de análisis mucho más económico que otras técnicas como la cromatografía gaseosa, el método de análisis de referencia.

Según los investigadores, la tecnología NIRS presenta numerosas ventajas, destacando fundamentalmente por su rapidez, precisión, versatilidad y, sobre todo, por ser no contaminante y económica, posibilitando un importante ahorro en coste analítico a las empresas.

