Descubren una nueva especie fósil de tortuga en Teruel

La recuperación y la preparación paleontológica de tres ejemplares fósiles de tortuga procedentes del yacimiento Mina Santa María de Ariño (Teruel) han permitido a paleontólogos del grupo de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias (UNED) y de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis confirmar el hallazgo de Toremys cassiopeia, una nueva especie fósil de tortuga de dulce.

El nombre científico de la nueva tortuga homenajea al toro (Toremys), que forma parte del escudo de la provincia de Teruel, y a Cassiopeia (cassiopeia), la tortuga de la obra literaria Momo que conocía cómo viajar hasta la morada del administrador del tiempo.

Toremys se convierte en la tortuga pleurostérnida más moderna del registro mundial, dado que procede de sedimentos del Albiense que son casi 30 millones de años más modernos que los que contenían cualquier tortuga pleurostérnida conocida hasta el momento.

El nuevo estudio, publicado en CretaceousResearch, aporta información novedosa para poder descifrar la distribución y evolución de las tortugas de agua dulce de Europa, pues el registro de tortugas pleurostérnidas cretácicas está confinado a este continente.

Un yacimiento completo

La nueva tortuga procede del mismo yacimiento donde se han descubierto un nuevo dinosaurio tireóforo (Europeltacarbonensis), un nuevo dinosaurio ornitópodo (Proa valdearinnoensis), dientes de dinosaurios terópodos (carnívoros), dos nuevos cocodrilos (Hulkepholis plotos y Anteophthalmosuchus escuchae) y tres nuevos ostrácodos (Theriosynoecumarinnoensis, Theriosynoecumescuchaensis y Rosacytheredenticulata). Además, también se han recuperado bivalvos, gasterópodos, ámbar, coprolitos y restos de peces óseos y cartilaginosos.

Este yacimiento lo descubrió el equipo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis en 2010 y la nueva tortuga de agua dulce permite completar el ecosistema de esta zona de la península ibérica durante una parte el Cretácico inferior (113 y 100,5 millones de años).

Referencia bibliográfica:

Adán Pérez-García, Eduardo Espílez, Luis Mampel y Luis Alcalá (2015). A new European Albian turtle that extends the known stratigraphic range of Pleurosternidae (Paracryptodira). CretaceousResearch.