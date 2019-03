Descubren una nueva diana terapéutica para la fibromialgia

Un estudio de la Universidad de Sevilla ha demostrado que en los pacientes con fibromialgia el AMPK no funciona de manera correcta. Al verse reducida su actividad, disminuye el número de mitocondrias y sus funciones también se ven alteradas. Además, las células tienen un bajo consumo de oxígeno y no pueden responder a situaciones de estrés.

“Nuestro estudio demuestra el papel que tiene AMPK en la fisiopatología de la fibromialgia, así como una nueva diana terapéutica. La activación de AMPK mediante metformina o restricción calórica podrían suponer un nuevo tratamiento de esta enfermedad”, explica Mario D. Cordero, lider del estudio que se e se ha publicado en la revista Molecular Basis of Disease.

Otro trabajo sobre el papel de AMPK en la producción del dolor está pendiente de publicación en la revista, también de alto impacto, Antioxidants & Redox Signaling.

Coenzima Q10 para tratar la fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida cuyo síntoma principal es el dolor crónico generalizado que se localiza, esencialmente, en zonas musculares y fatiga. Las personas que sufren esta patología tienen 'puntos hipersensibles' en el cuerpo. Estos se encuentran en áreas como: el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos y las piernas.

Estos investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico anterior en el que se describía además que la coenzima Q10 es efectiva en pacientes con fibromialgia, ya que ninguno de ellos presentó efectos secundarios.

Este estudio del Grupo de Investigación de Etiología y Patogenia Periodontal, Patología Oral y Enfermedades Musculares se enmarca dentro del proyecto Papel del complejo AMPK en la fisiopatología de la fibromialgia, financiado por la Federación Andaluza de Fibromialgia y Fatiga Crónica.

Elisabet Alcocer-Gómez; Juan Garrido-Maraver; Pedro Bullon; Fabiola Marin-Aguilar; David Cotan; Angel M. Carrion; Jose M. Alvarez-Suarez; Francesca Giampieri; José A. Sánchez-Alcázar; Maurizio Battino; Mario D. Cordero. "Metformin and caloric restriction induce an AMPK-dependent restoration of mitochondrial dysfunction in fibroblasts from Fibromyalgia patients". Molecular Basis of Disease (2015).