Descubren en Guadalajara el primer cráneo de placodonto de la Península

Hace unos 235 millones de años, durante el Triásico, mientras los primeros dinosaurios comenzaban a ocupar la tierra firme del supercontinente Pangea, numerosos grupos de reptiles acuáticos ya habitaban las costas del antiguo Mar de Tetis en el área que actualmente ocupa el pantano de El Atance (Sigüenza, Guadalajara). Uno de estos grupos era el de los placodontos, un linaje de reptiles extinto entre los que existían representantes con caparazones que recordaban lejanamente a las tortugas.

A pesar de que existe una razonable colección de restos de placodontos recogidos en algunos lugares de Europa, el registro de este grupo en la península ibérica era escaso y poco informativo.

En un artículo publicado recientemente en la revista científica Papers in Palaeontology, investigadores del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ( UNED) han descrito una nueva especie de placodonto del Triásico superior de Guadalajara, Parahenodus atancensis. Los restos de este ejemplar consisten en gran parte del cráneo de un individuo que ha facilitado información relevante sobre la historia evolutiva de este grupo de reptiles.

El análisis permite considerarlo como estrechamente emparentado con el placodonto Henodus chelyops, del Triásico superior de Alemania. Henodus se ha considerado tradicionalmente como un animal especialmente extraño, cuyo modo de vida y alimentación era muy diferente al de otros placodontos, lo que quedaba reflejado en una morfología craneal altamente especializada. Debido a esto, y pese a haber sido descubierto en los años 30 del siglo XX, las relaciones de parentesco de Henodus con otros placodontos se han considerado problemáticas.

El cráneo de Parahenodus atancensis presenta numerosos caracteres intermedios entre los de Henodus chelyops y los de otros placodontos menos derivados. Esto permite observar cómo fue el proceso de especialización de Henodus y hacer una propuesta sobre las relaciones de parentesco de los placodontos.

Además de los restos de Parahenodus, El Atance ha proporcionado restos de otros reptiles marinos bien conservados que se encuentran en este momento en estudio. El análisis del registro de este yacimiento va a permitir, en breve, mostrar un paisaje mucho más ajustado de lo que fueron las costas suroccidentales del Tetis a finales del Triásico.

Referencia bibliográfica:

Carlos de Miguel Chaves, Francisco Ortega y Adán Pérez-García (2018). "A new placodont from the Upper Triassic of Spain provides new insights on the acquisition of the specialized skull of Henodontidae". Papers in Palaeontology. https://doi.org/10.1002/spp2.1218