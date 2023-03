Descubierta una nueva especie de lagarto en los Andes peruanos

Un grupo de investigadores peruanos ha descubierto una nueva especie de lagarto en el Parque Nacional Otishi, ubicado en las regiones de Junín y Cuzco, en los Andes centrales y del sur de Perú. Se trata de Proctoporus titans, un reptil con ojos anaranjados que vive en remotas laderas de las montañas del país sudamericano.

Tras su descubrimiento en mayo de 2022, el equipo científico liderado por Edgar Lehr, profesor de Biología en la Illinois Wesleyan University (EE UU) y vinculado de la Universidad Nacional Mayor de San Marco (Perú), lo han descrito en la revista 'Taxonomy'.

Entre las características de Proctoporus titans, "destacan sus escamas lisas en la cabeza que carecen de estrías o rugosidades, y los párpados con un disco translúcido no dividido", según el estudio. Mide unos 10 cm de largo y el cuerpo es de color marrón verdoso a marrón anaranjado, con una raya dorsolateral amarillo-verdosa.

En palabras de Lehr a SINC, "mientras que los machos tienen el cuello, el tórax y el vientre de color gris oscuro a negro, las hembras tienen estas zonas de color gris pálido con una mancha difusa de color gris oscuro en el centro de cada escama; y también se observa un iris anaranjado con la pupila bordeada en ambos sexos".

Vida a más de 3.000 m

El hábitat de este lagarto es la hierba alta de pluma peruana, musgo, arbustos, árboles y parches de bambú a lo largo de laderas montañosas a una altitud de hasta 3.269 metros sobre el nivel del mar.

"Es un nuevo espécimen del género Proctoporus que engloba a especies que habitan en bosques y pastizales por la vertiente amazónica de los Andes", especifica la investigación.

El trabajo se ha llevado a cabo en seis localidades ubicadas entre los 3.241 y los 3.269 metros de altitud en un valle de Puna del sector del Parque Nacional Otishi.

El equipo científico, formado por Lehr y un grupo de biólogos peruanos entre los que se encuentran Juan C. Cusi, Maura Fernández y Ricardo Vera avistaron el lagarto durante su viaje el año pasado al este parque.

"Aquella expedición ha sido la más desafiante para nuestro grupo de investigación. Ha sido la primera vez que este equipo ha descubierto una nueva especie de lagarto, por lo que acordamos dedicar su nombre a la universidad", señalan los autores.

"El apelativo de la especie 'titans' (titanes) se utiliza en referencia a la comunidad de Titanes de la Illinois Wesleyan University –aclaran–, incluidos los antiguos, actuales y futuros estudiantes, el profesorado y el personal. Dedicamos esta especie en reconocimiento a la misión de los Titanes de 'salir y hacerlo bien, pero lo que es más importante, hacer el bien".

Por otro lado, el grupo de expertos también ha dado nombre a varios enclaves naturales de la zona: la cascada de Kitamarapó, la cadena montañosa Shirampari Matsiri y el Pantano La Esperanza. Por su parte, Lehr, que ha estudiado reptiles, anfibios y la biodiversidad peruana durante más de 20 años, ha contribuido al descubrimiento de 103 nuevas especies hasta la fecha.

18 especies de Proctoporus, en Perú

El estudio también destaca "el gran aporte de las áreas naturales protegidas de Perú a la conservación de la biodiversidad del mundo". Actualmente se conocen 20 especies de Proctoporus, 18 de las cuales se encuentran en Perú.

El Parque Nacional Otishi ocupa 305.973 hectáreas en la parte alta de la cordillera de Vilcabamba, en el distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo, en Junín, y en el distrito de Echarate de la provincia de La Convención, en el Cusco.

Su objetivo es proteger la cordillera de Vilcabamba "a fin de conservar la estabilidad de los suelos y el agua de las cuencas de los ríos, así como su excepcional belleza paisajística, las singulares formaciones geológicas y diversidad biológica", según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Referencia:

Edgar Lehr et. al: 'A New Species of Proctoporus (Reptilia, Gymnophthalmidae, Cercosaurinae) from the Puna of the Otishi National Park in Peru'. 'Taxonomy', (2022)