Descubierta una nueva especie de briozoo en un monte submarino del mar de Alborán

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Universidad de Málaga y el Museo Nacional de Río de Janeiro que publica la revista Marine Biodiversity, han analizado la biodiversidad de briozoos, unos pequeños animales coloniales, en el área marina protegida del Seco de los Olivos en el mar de Alborán.

El briozoo es un animal colonial formado por pequeños individuos (zooides) con exoesqueleto calcáreo de escasos milímetros

Los resultados de su estudio, publicado en la revista Marine Biodiversity, han permitido identificar 43 especies diferentes de estos organismos, de las cuales tres nunca se habían visto en el Mediterráneo y otra ha resultado ser nueva para la ciencia y se ha bautizado con el nombre de Buskea medwaves.

Se trata de un animal colonial formado por pequeños individuos (zooides) con exoesqueleto calcáreo de escasos milímetros. La colonia, erecta y ramificada, está anclada al sustrato y puede ser formada por hasta un millar de zooides.Este trabajo ha supuesto el análisis de 21 muestras de sedimento y fauna recolectadas en diferentes tipos de fondo del monte submarino durante tres expediciones diferentes. Una de ellas, la campaña MEDWAVES, da nombre a la nueva especie descrita y que se realizó en el marco del proyecto europeo ATLAS. Los briozoos encontrados, algunos de pocos milímetros, se observaron y fotografiaron en el Centro de Microscopía de la Universidad de Málaga.

Punto caliente de biodiversidad

La mayor riqueza de especies de briozoo se ha encontrado en zonas con restos de esqueletos de corales de aguas frías y en zonas con rodolitos, que son algas calcáreas no fijadas al fondo que ofrecen un sustrato ideal para que estos pequeños animales se anclen y filtren el alimento que traen las corrientes a su paso.

Este estudio supone un gran avance en el conocimiento de este grupo en esta área marina protegida

El Seco de los Olivos es una elevación submarina de origen volcánico que se eleva más de 600 metros, desde los 700 de profundidad hasta los 70 metros en su parte más somera, y que se localiza en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería.

Este monte submarino es considerado un punto caliente de biodiversidad que acoge multitud de hábitats y especies de gran interés para la conservación y está incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000. Se habían descrito hasta la fecha más de 600 especies dentro de esta área protegida, de las cuales solo se habían identificado dos briozoos. Este estudio supone un gran avance en el conocimiento de este grupo en esta área marina protegida.

Referencia:

Lais V. Ramalho, et al. (2020) “Bryozoans from Chella Bank (Seco de los Olivos), with the description of a new species and some new records for the Mediterranean Sea”. Marine Biodiversity