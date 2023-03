Describen una especie de gamo que vivió en el Manzanares durante el Pleistoceno

Dama celiae es el nombre de la especie de gamo que vivió de 200.000 a 300.000 años atrás durante el Pleistoceno Medio y que acaba de ser descrita para la ciencia por un equipo de paleontólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). Los fósiles han sido descubiertos en las terrazas del río Manzanares, en los yacimientos de Pedro Jaro I y Orcasitas, en Madrid.

Junto a los paleontólogos han trabajado arqueólogos del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que han podido confirmar la presencia de industria lítica achelense, dato que corrobora que la especie convivió con las poblaciones que desarrollaron esa cultura y que habitaban la zona en aquella época.

Los fósiles recuperados, que estaban conservados en el MAN, confirman que, hasta la fecha, esta especie sería la última de un linaje de gamos que redujo el número de puntas de las astas de los machos de cuatro a dos. Frente a esta característica, el linaje de gamos que vive en la actualidad ha evolucionado hacia astas más complejas, en las que una de las cuatro puntas se ha transformado en una parte grande y aplanada.

"Las principales características que les diferencian de otras especies de su género residen en las astas, que presentan una punta anterior y la parte posterior, que se dirige hacia fuera y al final de nuevo hacia atrás, terminando en punta, sin aplanamiento", explica Jan van der Made, investigador del MNCN.

Las marcas de corte detectadas en los huesos sugieren que esta especie pudo ser cazada y consumida por las poblaciones anteriores a los neandertales, que desarrollaron la industria lítica achelense, que se ha encontrado en los mismos niveles de estos y otros yacimientos de los valles del Manzanares y el Jarama.

"Este estudio ha sido especialmente enriquecedor porque hemos trabajado personas ligadas a diferentes disciplinas científicas como son la paleontología y la arqueología, y eso siempre aporta diferentes visiones", apunta José Yravedra, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Además, destaca el experto, este trabajo ha permitido contextualizar dos yacimientos sobre los que faltaba información.

En los últimos años se han recuperado otras especies fósiles de cérvidos halladas únicamente en el valle del Manzanares, como es el caso de Megaloceros matritensis, o raras, como Haploideceros, que solo ha sido encontrada en cuatro yacimientos en España y el sur de Francia.

"El hecho de que haya tantas especies raras en este valle indica, o bien que había muchos endemismos en la zona provocados por unas características ambientales muy diferenciadas del resto de Europa, o que estas especies han sido descritas y nombradas recientemente y todavía no han sido reconocidas en otras partes de Europa", concluye Jan van der Made.

Referencia:

Van der Made, J. 'The fallow deer Dama celiae sp. nov. with two pointed antlers from the Middle Pleistocene of Madrid'. 'Archaeological and Anthropological Sciences' (2023).