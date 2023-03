Crean avatares de ratón para tratar el mieloma múltiple

Un grupo internacional de investigadores, liderado por José Ángel Martínez-Climent en el Cima Universidad de Navarra, ha creado avatares de ratón de pacientes con mieloma múltiple para estudiar y desarrollar tratamientos personalizados contra este cáncer de la sangre, segundo cáncer hematológico más frecuente e incurable en la mayoría de los casos.

Estos ratones artificiales tienen la capacidad de imitar la diversidad genética e inmunológica del origen y evolución de esta enfermedad en los pacientes. Este avance permitirá a los investigadores diseñar terapias más efectivas y personalizadas para el mieloma múltiple.

Los resultados del estudio, publicado en 'Nature Medicine', abren una vía de investigación que podría expandirse a otros tumores hematológicos y sólidos para encontrar tratamientos efectivos para pacientes que actualmente no tienen opciones de curación.

Un 'catálogo' de mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se presenta en la médula ósea. Ocurre por la proliferación de las células plasmáticas, un tipo de células inmunitarias encargadas de producir anticuerpos. Se trata de una enfermedad heterogénea, lo que significa que puede manifestarse de diversas formas y tener distintas respuestas a los tratamientos.

Con el objetivo de lograr nuevos tratamientos para curar la enfermedad, los investigadores han empleado tecnologías de ingeniería genética y de análisis multiómico a nivel celular y molecular. Con esta avanzada tecnología han podido caracterizar más de 500 ratones genéticamente heterogéneos que desarrollan mieloma múltiple, y muestras de más de 1.000 pacientes con esta enfermedad, tratados en el Área de Cáncer Hematológico del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

Gracias a este análisis "hemos generado ratones artificiales que reflejan con precisión los aspectos clave del origen y desarrollo del mieloma múltiple humano. Esto nos permite estudiar la progresión de la enfermedad, probar alternativas terapéuticas y predecir la respuesta a combinaciones de fármacos inmunoterápicos en la clínica", señala Marta Larráyoz, investigadora de Programa de Hemato-Oncología del Cima Universidad de Navarra y primera autora del estudio.

Principales implicaciones para los pacientes

Avanzar el trabajo en el laboratorio requiere poder contrastar y validar la información que proporcionan los modelos preclínicos con los datos de pacientes.

"La continua colaboración con los hematólogos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, nos ha permitido identificar en nuestros modelos de ratón de mieloma múltiple una correlación entre los rasgos genéticos e inmunológicos de cada tumor y su respuesta selectiva a las terapias preclínicas", asegura José Ángel Martínez-Climent, investigador principal y coordinador del estudio, también perteneciente al Programa de Hemato-Oncología del Cima.

Esta investigación va a permitir anticipar el resultado del tratamiento con inmunoterapias de próxima generación e imitar en el laboratorio situaciones clínicas asociadas a los peores resultados, como el mieloma múltiple de alto riesgo, la enfermedad extramedular o la resistencia terapéutica adquirida.

Equipo de investigadores del Cima y del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. / Cima

"Este escenario nos ofrece oportunidades para avanzar en el estudio de nuevas estrategias terapéuticas y de optimizar el diseño de futuros ensayos clínicos de inmunoterapia", señala Martínez-Climent.

Además, "estamos probando terapias novedosas en modelos experimentales en fases de la enfermedad donde las células de mieloma múltiple podrían ser más vulnerables, en particular, en condiciones precursoras tempranas o en el estado de enfermedad mínima residual —después del tratamiento, cuando quedan pocas células tumorales—. Para ello, hemos establecido colaboraciones científicas con farmacéuticas que desarrollan ensayos clínicos en esta enfermedad para hacer estos mismos ensayos en nuestros ratones", añade el investigador.

Del laboratorio a la clínica

El objetivo final, según los autores, "es trasladar los descubrimientos del laboratorio a la clínica y que iniciativas de investigación como la nuestra puedan extrapolarse a otras neoplasias hematológicas y tumores sólidos que siguen siendo incurables con los tratamientos actualmente disponibles".

En este trabajo multicéntrico también han participado hospitales, centros de investigación, compañías biotecnológicas y farmacéuticas de España, Suiza, Estados Unidos y Japón. Ha contado con financiación a través de la Red imCORE, del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos III, entre otros.

Referencia:

Marta Larrayoz J. A. Martinez-Climent et al. 'Preclinical models for prediction of immunotherapy outcomes and immune evasion mechanisms in genetically heterogeneous multiple myeloma'. 'Nature Medicine' (2023).