Crean un antiviral contra la covid basado en una sustancia del caparazón de crustáceos

Un grupo de investigadores ha desarrollado un compuesto eficaz frente a infecciones respiratorias virales como el virus de la covid, SARS-CoV-2, y el virus respiratorio sincitial a partir de una sustancia natural presente en los crustáceos.

El nuevo antiviral, cuyo estudio publica la revista Communications Biology, bloquea la entrada de múltiples virus en las células y podría ser usado como tratamiento posterior a la infección.

En la investigación colaboran varios centros españoles, entre ellos el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-Universidad de València), el Instituto de Química Orgánica General (IQOG), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV). También, el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBERER) y el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE).

Se trata de un nuevo compuesto antiviral basado en chitosán, un material natural derivado de una sustancia presente en el caparazón de crustáceos como cangrejos y camarones.

Un compuesto como señuelo

"El compuesto fue diseñado en base a polisacáridos que son empleados por muchos virus para adherirse a la superficie de la célula cuando la infectan", explica el investigador del IQOG Alfonso Fernández-Mayoralas.

"Nuestro antiviral actúa como señuelo evitando que el virus se adhiera a células epiteliales, lo que impide el proceso de infección", añade Julia Revuelta, también investigadora del IQOG.

Este nuevo fármaco muestra una potente actividad contra el virus que provoca la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), que afecta especialmente a bebés y personas mayores. Según los resultados, podría utilizarse como tratamiento para infecciones respiratorias virales mediante aerosoles o inhaladores, incluso después de la infección.

"Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el compuesto no sólo previene la infección cuando se administra antes de la exposición al virus, sino que también es eficaz como tratamiento posterior. Esto es particularmente importante en infecciones como en la covid-19 y el VRS, donde el diagnóstico temprano podría permitir la aplicación de terapias que reduzcan la carga viral y la severidad de la enfermedad", aseguran Revuelta y Fernández-Mayoralas.

Seguro en modelos animales

Los investigadores también analizaron la seguridad del compuesto en modelos animales y no encontraron signos de toxicidad tras su administración reiterada por vía intranasal.

Dado que el compuesto se basa en quitosano, un polímero de origen natural abundante y ampliamente utilizado en la industria biomédica y alimentaria, su producción a gran escala sería viable y accesible. Esto abre la puerta al desarrollo de formulaciones como aerosoles nasales o inhaladores para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias virales.

Referencia:

Revuelta, J., Rusu, L., Frances-Gomez, C. et al. "Synthetic heparan sulfate mimics based on chitosan derivatives show broad-spectrum antiviral activity". Commun Biol (2025).