Confirman la existencia de primer planeta que órbita dos estrellas en ángulo de 90 grados

En los últimos años se han descubierto varios planetas que orbitan alrededor de dos estrellas a la vez, como el mundo ficticio de La guerra de las galaxias, Tatooine. Esto tipo de planetas suele ocupar órbitas que se alinean aproximadamente con el plano en el que sus estrellas anfitrionas orbitan entre sí.

Anteriormente ha habido indicios de que podrían existir planetas en órbitas perpendiculares, o polares, alrededor de estrellas binarias: en teoría, estas órbitas son estables y se han detectado discos de formación de planetas en órbitas polares alrededor de pares estelares.

No obstante, hasta ahora, no se tenían pruebas claras de que estos planetas polares existieran. "Me emociona especialmente estar involucrado en la detección de evidencias creíbles de la existencia de esta configuración", declara Thomas Baycroft, quien dirigió el estudio publicado en Science Advances.

Un sistema inusual

Este exoplaneta sin precedentes, llamado 2M1510 (AB) b, orbita una pareja de enanas marrones jóvenes, objetos más grandes que los planetas gigantes gaseosos, pero demasiado pequeños para ser estrellas.

Vistas desde la Tierra, las dos enanas marrones producen eclipses entre sí, lo que las convierte en parte de lo que la comunidad astronómica llama un sistema binario eclipsante.

Una ilustración de un exoplaneta orbitando alrededor de dos enanas marrones / ESO|M. Kornmesser

Este sistema es el segundo par de enanas marrones eclipsantes conocido hasta la fecha y contiene el primer exoplaneta jamás encontrado en un movimiento en ángulo recto con respecto a la órbita de sus dos estrellas anfitrionas.

"Es bastante poco común encontrar, no solo un planeta que orbita a una estrella binaria, sino un planeta que orbita a una estrella binaria formada por dos enanas marrones y que, además, está en una órbita polar", afirma el coautor Amaury Triaud, profesor de la Universidad de Birmingham.

Un descubrimiento por accidente

El equipo descubrió este planeta mientras refinaba los parámetros orbitales y físicos de las dos enanas marrones mediante la recopilación de observaciones con el instrumento UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph), instalado en el en el VLT de ESO, en el Observatorio Paranal, en Chile.

El par de enanas marrones, conocidas como 2M1510, fueron detectadas por primera vez en 2018 por Triaud y otros con el telescopio SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars), otra instalación de Paranal que busca planetas habitables.

El equipo observó que la trayectoria orbital de las dos estrellas de 2M1510 variaba de forma inusual, como si algún objeto la atrajera y empujara, lo que les llevó a inferir la existencia de un exoplaneta y su extraño ángulo orbital.

"Revisamos todos los escenarios posibles, y el único consistente con los datos es que haya un planeta en una órbita polar alrededor de este sistema binario", declara Baycroft.

"El descubrimiento fue fortuito, en el sentido de que nuestras observaciones no se recopilaron para buscar este planeta o esta configuración orbital. Como tal, es una gran sorpresa", afirma Triaud.

"En general, creo que esto muestra a la comunidad astronómica, pero también al público en general, todas las posibilidades que alberga el fascinante Universo que habitamos", concluye el mismo científico.

Referencia:

Baycroft. T. A. et. al. Evidence for a polar circumbinary exoplanet orbiting a pair of eclipsing brown dwarfs. Science Advances (2025).