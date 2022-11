Comer hasta 100 gramos de chocolate se asocia con menor riesgo de ictus

El chocolate, al provenir del cacao, es una fuente dietética de flavonoides –pigmentos vegetales– que en los humanos tienen propiedades antioxidantes. Estas propiedades pueden tener un efecto beneficioso en las células endoteliales, que rodean a los vasos sanguíneos y al corazón, y por lo tanto pueden proteger contra las enfermedades cardiovasculares.

Para profundizar en las propiedades saludables del chocolate, investigadores de diferentes universidades internacionales han analizado los resultados del estudio prospectivo europeo sobre dieta, cáncer y salud (EPIC, por sus siglas en inglés) en 21.000 adultos de la ciudad inglesa de Norfork. Las conclusiones, que se publican en la revista Heart, son claras: el consumo de hasta 100 gramos de chocolate al día se asocia a un menor riesgo de sufrir enfermedades del corazón.

Los investigadores del estudio señalaron que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares desciende un 11% en los encuestados que consumieron chocolate, y el riesgo de muerte por estas causas disminuye un 25%. Además, los ingresos hospitalarios descienden un 9% por la ingesta habitual de chocolate.

“No parece haber ninguna razón para dejar de tomar chocolate si se quiere tener menos riesgo de infartos”, apuntan los científicos tras controlar durante casi 12 años a los participantes del EPIC-Norfolk (9.214 hombres y 11.737 mujeres) de los cuales el 14% tuvo alguna enfermedad cardiaca.

Menos riesgo de sufrir ictus

Los resultados del estudio apuntan también a que el riesgo de sufrir ictus, incluso asociado con otros factores de riesgo, se reduce en un 23% gracias al mayor consumo de chocolate.

Alrededor de uno de cada cinco participantes en la encuesta (el 20%) señalaron que nunca comieron chocolate. Entre los que lo tomaron, el consumo promedio fue de 7 gramos diarios aunque algunos indicaron que ingerían más de 100 gramos al día.

Según el equipo de investigación, los participantes que superaron esta última cifra al día fueron individuos más jóvenes y un menos índice de masa corporal. La mayor ingesta de chocolate también se asocia con una dieta con más presencia de grasas y carbohidratos.

Los autores señalan que al tratarse de un estudio observacional no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre las causas y el efecto del chocolate con las enfermedades cardiacas. Sin embargo añaden que las evidencias sugieren que la ingesta de chocolate, “se asocia con un menor riesgo de problemas cardiovasculares en el futuro”.

El chocolate con leche también es saludable

El chocolate con leche se considera, en general, menos sano que el chocolate negro. Sin embargo, este tipo de chocolate fue el que comieron de forma habitual los participantes del EPIC-Norfolk. Por lo tanto, los efectos beneficiosos para la salud se pueden extender también a este tipo de alimento.

"Esto puede indicar que no sólo los flavonoides, sino también otros compuestos, posiblemente relacionados con la leche, como el calcio y los ácidos grasos, pueden proporcionar una explicación para esta asociación”, sugieren los científicos.

