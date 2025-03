La colonoscopia y el test de sangre en heces son pruebas equivalentes para detectar cáncer de colon

Tras diez años de seguimiento, el Hospital Clínic-IDIBAPS y el Hospital Universitario de Canarias confirman que la prueba de sangre oculta en heces es igual de válida a la colonoscopia dentro de los programas de cribado para detectar el cáncer de colon y reducir la mortalidad asociada a este tumor.

El estudio, publicado en The Lancet y liderado por el director asistencial del Clínic de Barcelona, Antoni Castells y el gastroenterólogo del Hospital Universitario de Canarias Enrique Quintero, comparó la eficacia de ambas técnicas en 57.000 hombres y mujeres de entre 50 y 69 años pertenecientes a ocho comunidades autónomas.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno se realizó una colonoscopia, mientras que el otro tuvo que hacerse una prueba de sangre oculta en heces o test inmunoquímico fecal cada dos años. El objetivo fue medir la mortalidad de este tipo de tumor después de una década.

Un test menos invasivo e igual de eficaz

Los resultados mostraron que la mortalidad por cáncer colorrectal fue similar en ambos grupos: un 0,22% en aquellos que se hicieron colonoscopia y un 0,24% en el grupo del test inmunoquímico fecal. Además, la incidencia de tumores fue la misma, por lo que se concluyó que ambas pruebas eran igual de eficaces para reducir la mortalidad de este tipo de cáncer.

"Estos datos tienen una gran relevancia, pues demuestran que un test no invasivo como la prueba de sangre oculta en heces puede ser una alternativa viable a la colonoscopia para el cribado del cáncer colorrectal", destaca Castells.

Por otro lado, la investigación también demostró que la gente se sentía más cómoda al hacerse la prueba de sangre oculta en heces, ya que la participación de este grupo fue mayor (40%) frente a los que se hicieron colonoscopia (32%).

Según Quintero, "esto podría aumentar la participación en programas de cribado, puesto que la prueba inmunoquímico fecal es más cómoda y menos invasiva para quien quiere participar. Además, implementar esta prueba podría ser más económica y accesible para una mayor parte de la población".

La mortalidad se reduce un 20%

El cáncer de colon es el tipo de tumor más frecuente tanto en hombres como en mujeres, y supone el 15,1% de todos los nuevos casos de cáncer en España. No obstante, el número de muertes por esta afección se ha reducido un 20% en los últimos 20 años.

La tasa de defunciones por edad ha pasado de 37,9 a 30,4 casos por cada 100.000 personas al año, lo que supone un descenso anual del 1,2%, según datos de la Red española de Registros de Cáncer (REDCAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Desde REDECAN y SEOM estiman que esta tendencia se mantendrá en 2025 donde, según sus cálculos, surgirán alrededor de 44.573 nuevos casos y supondrá una incidencia de 85 casos por cada 100.000 personas, cifras similares a las de 2004 (84,2 casos por cada 100.000 personas al año).

Referencia:

Antoni Castells et al. "Effect of invitation to colonoscopy versus faecal immunochemical test screening on colorectal cancer mortality (COLONPREV): a pragmatic, randomised, controlled, non-inferiority trial". The Lancet(2025).