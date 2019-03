Códigos QR en clases de Historia del Arte para niños

Estudiantes de Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Alicante (UA) han innovado usando, por primera vez, códigos QR en las clases de Historia del Arte con niños. Los resultados, publicados por tres investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en la Revista científica Sylwan Journal, constatan la efectividad, tanto para los futuros docentes como para los escolares de Primaria.

El estudio revela la utilidad de la aplicación de los códigos QR en el aprendizaje de la Historia del Arte. Es el m-learning, o aprendizaje electrónico móvil, una metodología de enseñanza y aprendizaje que, sirviéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, escanea los códigos para recuperar los contenidos volcados en blogs.

Juan Ramón Moreno-Vera, María Isabel López-Vera y María Isabel Vera-Muñoz, docentes e investigadores del departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA, propusieron a su alumnado del grado de Maestro en Educación Primaria una práctica que tenía dos objetivos: que los futuros profesores Primaria aprendieran ArteM y que elaboraran materiales didácticos para sus alumnos a través del diseño de códigos QR, materiales que han aplicado luego en sus prácticas con estos niños.

En esta experiencia participaron 99 futuros profesores, estudiantes de la UA, y cuyas edades rondan los 20-22 años. Los estudiantes de grado se dividieron en treinta grupos, que se encargaron de diseñar los 180 códigos QR diferentes obtenidos, para lo que se basaron en una selección de obras de arte pertenecientes a todas las épocas históricas.

Esta es la primera vez, a nivel nacional, que se aplica en las clases de Primaria el aprendizaje de la Historia del Arte usando códigos QR. El inédito sistema de enseñanza-aprendizaje aprovecha todo tipo de recursos: imágenes, textos, vídeos, películas, representaciones teatrales, música (como el sonido de las campanas de Notre Dame), etcétera. Así, se incluye desde un vídeo con la reconstrucción del Partenón griego, o vídeos de los procesos de restauración de cuadros determinados, dando todo lujo de detalles, con el fin de que al alumno se le quede grabada esa obra de arte.

"Descubrimos que con estos QR los alumnos de Magisterio habían aprendido mucho más Arte que con el modelo tradicional; habían aprendido de ellos mismos, porque habían trabajado en grupo… El alumno llega a entender esa obra de arte sin necesidad de texto. Esto aventaja a la forma clásica de enseñar", afirma María Isabel Vera-Muñoz, investigadora del departamento implicado.

Una de las premisas de las que partían los estudiantes de Magisterio a la hora de trabajar los códigos QR, era que tuvieran en cuenta las posibles deficiencias de sus futuros alumnos, que pueden tener desde problemas visuales, auditivos, etc. El resultado es que su capacidad de aprendizaje para ellos y su capacidad de preparación como futuros docentes había mejorado notablemente. "Se demostró que es un tipo de enseñanza más novedosa e interactiva y los alumnos se muestran contentos", afirma Vera-Muñoz.

Gracias a la gran cantidad de información contenida en los QR, pueden ser considerados herramientas muy útiles en el aula, según los autores. La experiencia de diseñar los códigos QR ha permitido a los futuros profesores obtener un conocimiento más amplio y profundo de la Historia del Arte, mostrando que eran capaces de integrar esta tecnología en las aulas de Primaria.

Los factores que más fortalecieron la formación de los profesores y que aumentaron su motivación fueron la interacción, el trabajo en pequeños grupos y el aprendizaje colaborativo. Se constató, de igual modo, que el conocimiento de los profesores en formación sobre los contenidos y su didáctica, así como su pensamiento crítico y creativo habían mejorado de forma muy significativa.

Una sociedad hedonista

Los tres investigadores de la UA han medido en su estudio cómo han elaborado los estudiantes estos QR. Para ello tienen en cuenta qué contenidos han utilizado (conceptual), a través de qué recursos o materiales (procedimental) y los valores que presentan los alumnos (actitudinal). De forma extraordinaria, la presencia, explícita o implícitamente, en los códigos QR de sentimientos y valores cívicos y emocionales es un hallazgo que no esperaban encontrar, pero descubrieron los expertos.

Los chicos analizaron, fundamentalmente, obras de arte de carácter más bélico o neutro, como es la Columna de Trajano; mientras, ellas se decantaron por la belleza, como es el Nacimiento de Venus, de Botticelli. Así, apareció el rechazo a la guerra, detectando las preferencias no belicistas, ya que los estudiantes hablan de la guerra como algo negativo, a pesar de tratar una obra que se refiere a la guerra.

Según el estudio, los valores cívicos y emocionales resultantes podrían indicar una tendencia al hedonismo por parte de los estudiante. Los datos reflejan que prima el pacifismo y el sentimiento de pertenencia al grupo y, en los niveles mínimos, se halla la responsabilidad y la igualdad.

