Científicos españoles identifican una barrera defensiva para luchar contra la malaria

La malaria es una enfermedad causada por un parásito que provoca, entre otros síntomas, fiebres altas, escalofríos y anemia. Aunque es poco común en climas templados, sigue siendo frecuente en países tropicales y subtropicales. De hecho, cada año cerca de 290 millones de personas se infectan y más de 400.000 mueren.

Ahora, un nuevo trabajo liderado por científicos españoles ha dado un paso esencial para descubrir la fórmula oculta que estimula la primera barrera defensiva contra esta patología. Hasta ahora no existían métodos que analizasen a gran escala los elementos de esta primera muralla inmunitaria.

Para los autores, estos resultados proporcionan una información crucial para el desarrollo de vacunas y tratamientos, ya que ayuda a identificar posibles proteínas útiles para el control de las enfermedades infecciosas.

Además, el método ha demostrado que puede diferenciar entre individuos con y sin malaria en el momento de la toma de muestras, lo que indica su potencial para diagnosticar infecciones en fases tempranas.

Un método rápido y fiable

Los investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Complutense de Madrid, junto con especialistas de Ghana, han descubierto un método para identificar las firmas específicas de la respuesta inmunitaria innata en nuestro organismo. Se trata de las proteínas reconocidas por los anticuerpos IgM, que son nuestra primera barrera de defensa contra las infecciones.

El proceso consiste en aislar los anticuerpos del suero de pacientes para ponerlos en contacto con las proteínas del agente patógeno (virus, bacterias o parásitos) y seleccionar solo las que son reconocidas. Así, al analizar muestras de una región donde la malaria es endémica, el equipo ha identificado 110 proteínas relacionadas con la respuesta IgM contra el parásito de la malaria.

Este método desarrollado en esta investigación proporciona una forma rápida y fiable de identificar las proteínas asociadas a una respuesta inmunitaria más específica para comprender mejor cómo reacciona nuestro sistema inmunitario a las infecciones. Según los expertos, resulta una herramienta eficaz y de alto rendimiento para estudiar las claves que desencadenan la respuesta inmunitaria innata que antes no era posible.

