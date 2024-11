La ciencia detrás del mecanismo de sacudida de los perros: ¿Por qué lo hacen?

Un equipo de la Universidad de Harvard (EE UU) han estudiado en ratones el mecanismo de sacudida, un reflejo común a muchos mamíferos peludos diseñado para expulsar agua y parásitos. Los investigadores han descubierto que este comportamiento está controlado por ciertos receptores en la piel.

Dichos mecanorreceptores, llamados C-LTMRs, se encuentran en los folículos pilosos del pelaje, y son los encargados de detectar la humedad y los parásitos. Cuando estos receptores se activan, envían señales a través de neuronas específicas hasta el tronco encefálico, lo que provoca el movimiento.

Los científicos lograron activar estos receptores usando luz (una técnica llamada optogenética) y observaron que los roedores se sacudían incluso sin estar mojados. Los resultados se han publicado en la revista Science.

Implicaciones del descubrimiento

Los expertos descubrieron que, si bloqueaban las señales en ciertas partes del cerebro, los ratones dejaban de sacudirse, aunque estuvieran mojados o se activaran los receptores.

Según los autores, este hallazgo ayuda a entender mejor cómo los mamíferos mantienen su pelaje limpio y libre de parásitos o evitan enredos, un comportamiento esencial para su bienestar.

Referencia:

Dawei Zhang et al.: C-LTMRs evoke wet dog shakes via the spinoparabrachial pathway. Science (2024)