Una de cada cinco personas que intenta quitarse la vida está en riesgo de repetirlo

Una de cada cinco personas que han llevado a cabo un intento de suicidio y que son atendidas en servicios de urgencias hospitalarias pueden llegar a repetirlo, según un metaanálisis liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el CIBER de Salud Mental (CIBERSAM).

El estudio, publicado en 'General Hospital Psychiatry', permite establecer que las personas que ya han intentado quitarse la vida son un colectivo de riesgo que requiere una atención especializada, además de encontrar que estas intervenciones pueden salvar vidas.

"No todas las personas que intentan suicidarse una vez vuelven a intentarlo, pero se trata de un factor de riesgo que es necesario tomar en cuenta", señala Andrés Pemau, investigador del departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la UCM.

Además de la UCM y el CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), en el trabajo participan una veintena de instituciones, entre ellas las universidades de Oviedo, Autónoma de Madrid y Barcelona y los hospitales de La Paz de Madrid, Clinic de Barcelona o Virgen del Rocío de Sevilla.

La eficacia de la prevención

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron 110 artículos científicos publicados hasta enero de 2022 con 248.829 intentos. La tasa de repetición general fue de 0,20.

Además de evaluar la tasa de riesgo, se destacaron los factores asociados que incrementan el riesgo de repetición, como ser mujer o presentar métodos más graves en el primer intento. Los trastornos mentales duplican el riesgo de cometer nuevos intentos.

La revisión de la literatura científica arrojó también un dato positivo: los programas preventivos ayudan a evitar segundos intentos, especialmente la psicoterapia.

"El trabajo nos permite conocer con más detalle la cantidad de personas que intentan el suicidio más de una vez en la vida, así como distintos factores de riesgo que pueden ayudar a perfeccionar la detección de casos en riesgo. Pero también pone el foco en la importancia de ayudar e implantar planes preventivos en aquellas personas que hayan intentado quitarse la vida. El suicidio se puede prevenir", destaca Alejandro de la Torre Luque, autor principal e investigador de la UCM y del CIBERSAM.

Este trabajo aporta un primer vistazo a una temática sobre la que los investigando continuarán estudiando para profundizar en los factores de riesgo que separan a aquellas personas que repiten el intento de aquellas que no.

"Por otro lado, sabemos que la prevención es eficaz, pero queda por saber qué técnicas concretas funcionan mejor", concluye Pemau.

