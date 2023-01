Así era la dieta y organización social en Menorca durante la Edad de Bronce

La dieta de los humanos que vivieron en Menorca hace entre 3.600 y 2.800 años estaba basada en plantas y carne, con una aportación importante de proteína animal. Así lo ha constatado un equipo de investigación español que ha reconstruido los patrones alimentarios de 49 individuos enterrados en el yacimiento de la Cova des Pas.

Este sepulcro colectivo de la cultura talayótica es considerado uno de los mayores y más excepcionales conjuntos prehistóricos de restos humanos de las islas Baleares. Los resultados indican también que los niños eran amamantados hasta alrededor de los cuatro años y que todos los grupos de población compartían la comida de forma igualitaria, sin distinción por sexo o edad. El estudio se ha publicado en 'Archaeological and Anthropological Sciences'.

La investigación ha sido coordinada por los investigadores de la UAB Assumpció Malgosa y Carlos Tornero, este también vinculado al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA). Han participado también Pau Sureda, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC), Xavier Jordana, profesor de la UAB, y Filiana Sotiriadou, estudiante del máster de Antropología Biológica de la UAB.

La Cova des Pas, el sepulcro colectivo con más esqueletos de Menorca. / GREAB-UAB

El estudio amplía el conocimiento sobre la dieta de los primeros grupos de población baleares, un objeto de estudio controvertido. Los resultados confirman una dieta mixta basada en plantas, con cereales como el trigo, y de carne de los rebaños caprinos y ovinos. Sin embargo, parece que el consumo de pescado era más bien escaso.

Este hallazgo refuerza estudios previos realizados en otros yacimientos menorquines. "Al contrario de lo que se ha visto en otros asentamientos del mismo período de Formentera o Mallorca, el consumo de recursos alimentarios de origen marino habría sido ocasional en estos individuos", señala Tornero.

Por otro lado, la investigación contribuye al debate sobre el surgimiento y el desarrollo de las primeras sociedades complejas en el archipiélago. "Estas sociedades emergieron y se desarrollaron en las islas Baleares durante la última etapa de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, hace entre 3.600 y 2.600 años", explica Pau Sureda. Entre las culturas autóctonas, se incluyen la naviforme, presente en todas las islas, y la talayótica incluidas las culturas naviforme —presente en todas las islas— y talayótica —propia de Mallorca y Menorca.

Una sociedad igualitaria

El acceso equitativo a la comida indicaría que estos grupos menorquines eran socialmente igualitarios. No hay señales de jerarquías ni de grupos diferenciados por su función social o recursos económicos, características propias de sociedades más complejas.

"Nuestros resultados concuerdan con estudios previos de diferentes asentamientos menorquines y con los estudios paleodemográficos y tafonómicos llevados a cabo en los individuos de la Cova des Pas, que no constataron diferencias entre las expectativas de vida o el tratamiento que se dio a los enterramientos", afirma Assumpció Malgosa.

La investigación se ha llevado a cabo con el análisis combinado de los isótopos estables de nitrógeno y carbono en muestras del colágeno de los restos óseos de los individuos. Esta técnica permite identificar el consumo de alimentos vegetales y animales terrestres y acuáticos. El equipo también aplicó este método a muestras de restos de fauna en el yacimiento de Son Mercer de Baix, el más próximo física y temporalmente a la necrópolis, para reconstruir la cadena alimentaria e interpretar los datos humanos.

Referencia

Sotiriadou, T. et al. 'Dietary reconstruction of the Bronze Age necropolis of Cova des Pas (Minorca Island): evidence from δ13C and δ15N analyses'. 'Archaeological and Anthropological Sciences' (2023)