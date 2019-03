Arte urbano y ciencia de un hongo, portada de la revista ‘Genetics’

El número de abril de la revista Genetics, editada por la Genetics Society of America (GSA), dedica su portada a un artículo publicado por investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en San Sebastián.

La imagen de la portada está realizada por la diseñadora Elixabet Oiartzabal-Arano y el tatuador Pablo Hernández. Esta sinergia entre arte urbano y ciencia muestra la estructura celular que da lugar a las esporas asexuales, o conidias, del hongo modelo Aspergillus nidulans, mientras que en el fondo se representan los resultados obtenidos en la secuenciación de RNA realizada.

Los hongos tienen un gran impacto económico. En la industria son utilizados como fuente de encimas o antibióticos. Pero, al mismo tiempo, producen importantes daños económicos al causar infecciones en plantas (arroz, trigo, maíz…), frutas y humanos. La capacidad infectiva aumenta debido a la rápida dispersión en el aire u otros medios de sus conidias.

El artículo está relacionado con la línea de investigación básica del grupo, que analiza los procesos genéticos y moleculares que inducen la generación de conidias.

“Hemos seleccionado una cepa del hongo que es capaz de formar conidias –explica el profesor Oier Etxebeste, uno de los autores–, y con ello, propagarse en distintos medios, y una cepa mutante que es incapaz de realizar esta tarea. Tras ello, les hemos extraído a ambas el RNA, que es el intermediario entre la molécula que guarda la información necesaria para que funcionen las células, el DNA, y la molécula que ejecuta esa información, las proteínas.

Una fotografía de los procesos celulares

La secuenciación y comparación de ambas muestras permite obtener una fotografía general de cuáles son los procesos celulares que están afectados en el mutante incapaz de formar conidias. A partir de ahí hemos identificado nuevos genes que participan en el control del desarrollo y otros que intervienen en la síntesis de moléculas que permiten al hongo defenderse ante otros microorganismos. El objetivo es conocer los diferentes mecanismos que utiliza este tipo de hongos para su propagación y abrir así la puerta a nuevas estrategias de control de las infecciones que causan”.

El estudio ha estado liderado por los profesores Oier Etxebeste y Unai Ugalde, junto con Eduardo Espeso del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) y Ana Gorostidi del Instituto BioDonostia. El trabajo experimental lo han llevado a cabo Aitor García, investigador postdoctoral de la Universidad Rockefeller de Nueva York, y Elixabet Oiartzabal-Arano, doctoranda de la UPV/EHU.

Referencia bibliográfica:

Elixabet Oiartzabal-Arano, Aitor Garzia, Ana Gorostidi, Unai Ugalde, Eduardo A. Espeso, and Oier Etxebeste. "Beyond Asexual Development: Modifications in the Gene Expression Profile Caused by the Absence of the Aspergillus nidulans Transcription Factor FlbB’. Genetics 199:1127-1142 , abril de 2015.