El apoyo social de cada persona al cambio climático fomenta políticas climáticas

Una presión de grupo, incluso mínima, tiene un impacto positivo y significativo en la inclinación de los individuos a prácticas ligadas a la mitigación del cambio climático. Independientemente de si se implementan políticas regresivas o progresistas, los investigadores han encontrado la influencia positiva de estas dinámicas.

"Si convencemos a las personas de que no solo se comporten de manera cooperativa en la lucha contra el cambio climático, sino de que hablen de ello, que se lo cuenten a sus amistades, a sus conocidos, se va creando un entorno en donde todos vamos sintiendo cada vez más presión para apoyar la conservación del medio ambiente en la lucha contra el cambio climático y, de esa manera, se vuelven mucho más efectivas las políticas", explica Anxo Sánchez, catedrático del departamento de Matemáticas de la UC3M y uno de los autores del estudio.

Por otro lado, este trabajo, publicado en la revista científica Ecological Economics, demuestra que el liderazgo político también juega un papel crucial n el fomento del apoyo público a las políticas climáticas. "La clase política debe promover la lucha contra el cambio climático, porque de lo contrario la ciudadanía pierde interés en el tema y también deja de luchar", añade Anxo Sánchez.

Diferencias entre regiones

Los investigadores han encontrado también importantes diferencias regionales en este contexto. "Hay ciudadanos que pueden vivir en áreas urbanas, como Madrid, y otros que pueden vivir en áreas más agrarias…y lo que hemos comprobado con nuestro modelo es que el apoyo a las políticas ambientales es más fuerte en unas regiones que en otras", explica otro de los autores del estudio, Alberto Antonioni, investigador del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC) de la UC3M.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones para el diseño de políticas públicas. La variabilidad regional en la aceptación de políticas, por ejemplo, indica que las estrategias de comunicación y las intervenciones políticas deben adaptarse a las características y necesidades específicas de cada región, según los investigadores. Además, los resultados del estudio sugieren que para aumentar la aceptación de las políticas de mitigación del cambio climático resulta crucial fomentar la participación ciudadana.

Para desarrollar esta investigación, los autores llevaron a cabo un modelo computacional, que se conoce como simulación basada en agentes. Este modelo consiste en programar unos agentes que toman decisiones en función de lo que observan a su alrededor. Fue calibrado con los datos de una encuesta sobre actitudes y apoyo a las políticas climáticas en España realizada por el Real Instituto Elcano.

En esta línea, la Universidad Carlos III ha puesto en marcha la Iniciativa Estratégica por el Clima, que intenta agrupar a todos los grupos de investigación de la universidad que tienen algo que decir sobre sobre cuestiones climáticas. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la transferencia de conocimiento en este ámbito y aumentar el impacto social, entre otras acciones.

