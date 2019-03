Analizan cómo usan los chimpancés de Guinea las herramientas líticas

El geoarqueólogo Alfonso Benito Calvo, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha publicado recientemente en la revista PLos One el primer estudio sistemático morfométrico sobre herramientas líticas utilizadas por chimpancés salvajes de África Occidental.

En el se han analizado los patrones 3D creados por actividades de percusión con objeto de proporcionar patrones de comparación con las primeras etapas tecnológicas de la evolución humana.

Como explica Benito en su trabajo, el uso de herramientas de piedra para abrir nueces por parte de chimpancés salvajes de Bossou (Guinea) ofrece una oportunidad única para explorar las raíces evolutivas de la tecnología.

La utilización de equipamientos recientes para capturar datos 3D, como por ejemplo escáneres láser, fotogrametría, microscopios confocales, permite aplicar nuevas técnicas a la hora de analizar y cuantificar los patrones espaciales de las huellas de uso y desgaste en las herramientas prehistóricas.

Cómo analizar el uso

La identificación y caracterización de estas huellas de uso y desgaste pueden realizarse a través de parámetros geomorfométricos derivados de modelos digitales de superficies (DSM) y de fácil cálculo a través de sistemas de información geográfica (SIG).

Parámetros como la elevación, la pendiente o la rugosidad facilitan la cartografía automática de marcas superficiales (depresiones, pulidos, estrías, etc.), así como la investigación de sus distintas formas y distribuciones espaciales según el uso de los útiles líticos.

Referencia bibliográfica:

Alfonso Benito Calvo et al.: “First GIS Analysis of Modern Stone Tools Used by Wild Chimpanzees (Pan troglodytes verus) in Bossou, Guinea, West Africa”. PLos ONE.