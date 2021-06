Un 15 % de españoles cambiará sus hábitos aunque acabe la pandemia

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado hoy las conclusiones de la cuarta ola de la encuesta "Efectos y consecuencias del coronavirus" en la sociedad española. En esta ocasión ha recogido datos entre los pasados 14 y 29 de mayo, a través de más de 3.000 entrevistas.

Según sus resultados, 15,7 % de los encuestados que reconoce que "definitivamente" su vida y sus hábitos no volverán a ser los mismos, se suma un 11,4 % que admite que al menos al principio no hará las mismas cosas que antes y un 11,3 % que tiene dudas y no lo sabe aún. No obstante son mayoría los que se muestran positivos sobre el futuro, de modo que un 61,2 % tiene claro que volverá a hacer las mismas cosas que antes.

Entre quienes admiten que no van a recuperar sus hábitos prepandémicos, un 26,8 % asegura que se han producido muchos cambios en la sociedad que impedirán que la vida vuelva a ser igual. Un porcentaje similar, del 25,5 %, añade que tendrá que pasar un tiempo para que llegue la normalidad y se noten sus efectos.

Un 15,7 % de los encuestados dice que habrá que seguir tomando medidas contra la enfermedad, y un 4,2 % reconoce que no confía en la vacuna ni en su eficacia por la "rapidez con la que se ha fabricado".

Entre quienes admiten que no van a recuperar sus hábitos prepandémicos, un 26,8 % asegura que se han producido muchos cambios en la sociedad que impedirán que la vida vuelva a ser igual

Por otro lado, un 55,8% cree que se deberían haber tomado medidas más estrictas por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, mientras que el 29% las consideran adecuadas.

Uso del gel hidroalcohólico al tocar objetos

La pandemia ha cambiado también la forma de cuidar la salud y los españoles son más escrupulosos con la higiene. El uso del gel hidroalcohólico se ha impuesto en pandemia y el 35,7 % lo utiliza "siempre o casi siempre", un 35 % "cada vez que toca algo", un 31,2 % "al entrar o salir de casa e incluso en la misma vivienda” y un 20,5 % "al llegar al trabajo y durante el trabajo".

Al entrar o salir de un comercio, el uso de gel sube al 57,4 %, mientras que al hacer lo mismo en un bar el porcentaje roza el 21 %. Aparte de estas medidas, el 21 % de los encuestados recurre, además, a otras formas de desinfección.

De este porcentaje, un 24 % desinfecta objetos de casa y trabajo, un 17,4 % se descalza y deja fuera los zapatos y un 15,7 % utiliza guantes, gafas, gorros, pantallas y batas de protección.

Además, un 13,9 % realiza desinfección textil de su ropa y lava a altas temperaturas, un 13,5 % evita los lugares cerrados y un porcentaje similar extrema la ventilación en la casa y el trabajo.

El uso del gel hidroalcohólico se ha impuesto en pandemia y el 35,7 % lo utiliza "siempre o casi siempre"

Uso de mascarillas

Según este cuarto estudio, en un momento en el que la mascarilla está a punto de dejar de ser obligatoria en espacios exteriores, el 16,9 % de los españoles declara que usa la mascarilla entre una y dos horas, un 14 % estima su utilización entre dos y tres y el 11,7 % alarga la franja hasta las cuatro horas.

Aunque la gran mayoría (99,4 %) reconoce que utiliza la mascarilla de forma habitual, los tiempos de uso también varían. Tampoco es homogénea la cantidad de mascarillas que se utilizan, ya que mientras el 20,3 % usa más de nueve a la semana, un 10 % no precisa más de dos y un 12,7 % soluciona la protección con tres para siete días.