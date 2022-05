WhatsApp para Windows: ahora es más sencillo filtrar mensajes

Las versiones de escritorio de WhatsApp son muy populares, aunque sigue habiendo dos diferentes, una para sistemas operativos como Windows o MacOS, y otra para la web. Los usuarios de las primeras versiones están ahora de enhorabuena, ya que van a poder contar con nuevas funcionalidades para poder ordenar los chats que hay activos en la aplicación. Una nueva forma de filtrar las conversaciones y mensajes que hace mucho más sencillo ver lo que realmente deseamos en cualquier momento.

Nueva funcionalidad para ordenar chats

Como en el caso de la versión móvil, la de Windows también cuenta con una versión beta, que nos anticipa muchas funciones que irán llegando poco a poco a todos los usuarios. En esta ocasión se trata de la versión 2.2216.4.0, que ha estrenado una nueva función de filtros. Esta se puede ver ahora en la parte superior de la sala de chats, donde es posible acceder a un nuevo icono con forma de triángulo compuesto de líneas. En este caso al pulsar ahora podemos elegir qué conversaciones o mensajes se van a mostrar. Por defecto se muestran todas como sabéis, pero esto ahora cambia.

El nuevo menú emergente | Tecnoxplora

Porque al pulsar sobre este icono, ahora veremos un desplegable en el que podemos elegir ver los mensajes no leídos, los contactos de nuestra cuenta, los contactos que no hemos guardado aún y los grupos a los que pertenecemos. Por tanto, como veis no se trata solo de mostrar mensajes, sino también grupos y contactos para encontrar antes lo que estamos buscando. El menú por tanto ahora se encuentra junto al de redacción de un nuevo mensaje y al de los tres puntos donde podemos ver los mensajes destacados y la configuración.

Sin duda lo más útil es poder acceder a los mensajes que no hemos leído aún. Ya que con solo pulsar este botón podremos visualizar esos mensajes que a lo mejor no sabíamos ni que estaban ahí, y se nos habían quedado debajo del listado de chats, fuera de los que normalmente se muestran sin tener que desplazar la pantalla hacia abajo, o arriba según lo miremos. Como es habitual, si esto ha llegado ahora a la beta, es de esperar que lo podamos disfrutar en las versiones estables de la mayoría de nosotros en apenas unas semanas.

De esta forma la app para Windows sigue evolucionando y mejorando más allá del modo multidispositivo, que se ha convertido sin duda en lo más destacado que hemos conocido de la aplicación en los últimos años. Con él podemos usar WhatsApp en el PC sin necesidad tan siquiera de que nuestro teléfono esté encendido, algo que ha cambiado para siempre el uso de esta app de mensajería. Hace unos días conocíamos interesantes novedades en la app para el teléfono, que mejorarán y mucho la funcionalidad multi dispositivo. Y es que parece que por fin será posible utiliza la misma cuenta de WhatsApp en dos móviles diferentes. Algo que sin duda convertiría ya este modo en algo casi perfecto, aunque habrá que esperar aún para ello.