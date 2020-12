WhatsApp Web estrena un sutil cambio en la interfaz de sus chats

La app de mensajería de Facebook sigue trabajando en mejorar diversas funciones. En esta ocasión nos centramos en su versión web, casi tan utilizada o incluso más que la versión móvil en el caso de muchos usuarios. En las últimas semanas hemos visto cómo la versión de WhatsApp para iOS estrenaba un nuevo aspecto para los chats del tema oscuro, con el objetivo de que los mensajes sean más legibles. En este caso hemos visto cómo esa característica ha saltado hasta la versión web con el mismo objetivo. Un cambio que más estético que otra cosa, y del que a lo mejor no te das ni cuenta.

Novedades en la versión Web de WhatsApp

Se trata de las mismas novedades que hemos visto en la versión de WhatsApp para iOS, y que se centran básicamente en el color de las burbujas del chat cuando estamos con el tema oscuro activado. De esta manera se mejora el aspecto de estas burbujas para hacerlas mucho más legibles en comparación con las del color original. De hecho hemos notado que ahora estas burbujas tienen un color más oscuro, un verde en un tono que ahora se distingue mejor cuando hay un mensaje escrito por nosotros, y se mezcla menos con el fondo.

Nuevas burbujas de WhatsApp Web | Tecnoxplora

Lógicamente esto es algo que se podría evitar cambiando el color de fondo, pero en el caso de que no lo hayamos hecho podremos distinguir mejor estas burbujas. Estamos hablando de una novedad que llega a todos los usuarios de WhatsApp Web que cuenten con la versión 2.2049.7, que ha comenzado a llegar a los usuarios de esta versión ayer. Si no sabes cómo actualizar, la realidad es que no hay que saber nada en especial, porque estas actualizaciones llegan de manera automática. Suelen aparecer en la parte superior de los chats, en una notificación que nos avisa de que hay una nueva versión disponible, donde tendremos que pulsar un botón para que se reinicie y se instale esta nueva versión. Esta función llegaba primero a los usuarios de iOS, en la versión beta 2.20.80.22, que como sabéis no está disponible para todos los usuarios, y es mucho más restringida que la de Android, donde cualquiera puede apuntarse sin mayores problemas.

Una versión Web de WhatsApp que podría ser más versátil en el futuro, ya que se espera que sea posible utilizar la app de mensajería en diferentes dispositivos con una misma cuenta, sin tener que clonar el uso del móvil, como ocurre ahora, donde el uso de la versión web es básicamente un reflejo de la versión móvil. Como veis es un cambio bastante sencillo, pero que puede mejorar mucho nuestra experiencia con la app de mensajería, al ofrecer un aspecto mucho más legible de lo que era hasta ahora. Como sabéis, el tema oscuro se puede activar de manera independiente en nuestro ordenador, o bien sincronizado con el tema de nuestro PC. Si todavía no has notado los cambios, prueba a cerrar WhatsApp Web en tu navegador web, y volver a abrirlo, seguramente entonces veas la notificación de la actualización.