WhatsApp Web: ahora es más sencillo grabar notas de voz

La app de mensajería de Meta sigue actualizándose en todos los frentes, con diferentes versiones que cada vez cuentan con mejores funcionalidades. Es el caso de WhatsApp Web, una versión que ahora está recibiendo novedades interesantes respecto de una de las funcionalidades más importantes y que más utilizamos en el día a día, como son las notas de voz. Unas novedades que van a hacer mucho más sencillo el uso de estas notas de voz, sobre todo a la hora de enviarlas tal y como esperamos que sean y sin dejar nada a la improvisación.

Las notas de voz se actualizan como en la versión móvil

Concretamente están siendo tanto la versión de escritorio como la web las que están recibiendo las nuevas funciones. Básicamente se trata de la funcionalidad para poder pausar y reanudar las grabaciones de voz antes de enviarlas. Esto cambia por completo las posibilidades que tenemos a la hora de poder enviar nuevas notas de voz, ya que no tenemos que improvisar y enviar lo primero que se nos pase por la cabeza para evitar tener que grabarla de nuevo. En este caso cuando estemos grabándola, podremos pausarla, para pensarnos mejor lo que queremos contar, y reanudar cuando estemos listos.

Así se enviará la nota de voz que queremos, y no la que no hemos tenido otra alternativa que enviar. Para ello ahora se añade un nuevo icono a la fase de grabación. Cuando estemos grabando una nueva nota de voz veremos no solo el icono de envío o el del cubo de basura para deshacernos de ella, sino que además podremos ver un nuevo icono para poder pausar la grabación, de tal forma que cuando lo pulsemos de nuevo la grabación se reanudará. Cuando esté lista, obraremos como siempre y pulsaremos sobre el botón de enviar la nota de voz.

Obviamente si no tenemos un micrófono en nuestro PC no va a servir de nada este icono del micrófono. De todas formas, es una nueva funcionalidad que seguro hace mucho más sencillo el uso de las notas de voz, y sobre todo nos anima a grabarlas en el ordenador también, ya sea portátil o de sobremesa, precisamente por poder rectificar antes de enviarlas. Y lo mejor, no parece que esta nueva funcionalidad esté limitada a los usuarios de la versión beta de la aplicación, sino que llega a todos aquellos que cuenten con WhatsApp Web o de escritorio instalado.

De todas formas, parece que es una función que llegará antes a la versión web, ya que de momento en la versión de escritorio tan siquiera hemos visto el icono de micrófono que nos permite grabar las notas de voz, por lo que seguramente tarde algo más en adoptar esta nueva funcionalidad. Sea como fuere, son cambios que ayudan a depender menos de la versión móvil de WhatsApp, que sin duda sigue siendo mucho más completa que las de sobremesa. Aunque esto ya no es tan acusado, después de que el nuevo modo multidispositivo haya dotado de vida propia a estas versiones, sin depender del móvil.