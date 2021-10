WhatsApp, ¿vamos a tener que pagar también por guardar los chats en la nube?

Hace prácticamente una semana conocíamos una nueva función descubierta por WaBetaInfo, que apuntaba a que las copias de seguridad en la nube, se iban a poder gestionar de una manera más pormenorizada. De hecho, con esta nueva función íbamos a poder decidir qué es lo que se subiría a nuestra copia en la nube, y así poder aligerar su peso. Claro, nos preguntamos entonces que para qué vamos a querer aligerar el peso de la copia, si desde hace tres años esta no ocupa espacio dentro de nuestra cuenta de almacenamiento en Google. Pues bien, sin duda esta nueva característica nos ha llamado la atención, llevándonos a pensar que es posible que el horizonte en este aspecto no sea precisamente halagüeño.

¿Tendremos que pagar por ella?

Como sabéis, poco a poco Google está obligando de alguna manera a sus usuarios a pagar por algunos servicios que hasta ahora eran gratuitos, como es el caso de Google Fotos. Este servicio, aunque no tiene ninguna cuota de suscripción, sí que nos obliga a pagar si queremos que nuestras fotos se guarden automáticamente en la nube. Porque el peso de estas fotos y vídeos en la cuenta de Google ahora sí se tiene en cuenta, algo que antes no era así. Al cambiar este aspecto, automáticamente tenemos que pagar por las fotos que excedan las gigas que nos da gratis Google, algo casi imposible de evitar si hacemos fotos a diario. Pues bien, algo similar podría ocurrir con la copia de seguridad de WhatsApp.

Como sabéis, esta se guarda en Google Drive en los móviles Android, y hasta ahora no ha importado el peso, porque como os decíamos antes, desde hace tres años la copia es ilimitada. Pero la pasada semana se conocía que los planes de Google pasarían por limitar a 2GB el tamaño máximo de la copia de seguridad para que esta sea gratuita. Todo lo que exceda este peso de la copia de seguridad básicamente pasaría a formar parte de nuestra cuenta de Google. Y si en esta nos encontramos al límite de su capacidad, nos tocaría contratar un plan de pago para mantener todos los chats, o bien aligerar el tamaño de la copia.

Chico utilizando WhatsApp | Unsplash

Y de ahí cobraría sentido la llegada de un gestor de la copia de seguridad, para evitar que esta exceda el límite para que sea gratuita. Por poner un ejemplo, mi copia de seguridad supera los 8GB de tamaño, por lo que a día de hoy 6GB deberían sumarse a mi cuenta de Gmail, y no me considero un usuario de WhatsApp muy activo, por lo que en el caso de algunos usuarios puede convertirse en un verdadero problema la actualización de estos límites. Pero no nos debería extrañar, porque está claro que el modus operandi de las grandes tecnológicas siempre es el mismo.

Y es que nos ponen el caramelo en la boca, nos lo dejan saborear, y cuando más nos está gustando nos cobran por él, salvo que queramos quedarnos con las migajas. Esto de facto supone que probablemente en los próximos meses nos toque pagar una suscripción de Google One, o reducir el espacio restante en la que tengamos contratada, para hacer sitio a los chats guardados en la nube.