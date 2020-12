WhatsApp: el truco para cambiar automáticamente de fondo de pantalla al anochecer

Hace unas semanas os contábamos que WhatsApp había estrenado un nuevo modo para cambiar el fondo de pantalla que estrenaba algunas novedades importantes. Sobre todo se centraban en la posibilidad de elegir un fondo individual para cada chat, en lugar de uno para todos, como ocurría hasta ahora. Pues bien, este nuevo gestor de fondos de pantalla tiene también un nuevo modo, que permite cambiar automáticamente el fondo de pantalla dependiendo si es de día o de noche, por decirlo de una manera sencilla. Una nueva función que tiene en cuenta el modo claro u oscuro a la hora de mostrar el fondo de pantalla.

Cambia el fondo de pantalla automáticamente

Sin duda es una de las grandes novedades de este modo, y que no parece estar implementada de tal manera que rápidamente entendamos su funcionamiento, además de que no es compatible con todos los móviles. Se trata de una función que permite adaptar el fondo de pantalla de WhatsApp a la hora del día. Básicamente si estamos en pleno día se muestra un fondo claro, mientras que cuando cae la noche se muestra directamente un fondo de pantalla oscuro. Esa es la clave de esta opción. Como decimos no está disponible para todos los móviles Android, ya que solo podrán utilizarlo quienes cuenten con Android 10 o superior, que es la versión del sistema que integra el nuevo modo oscuro.

Elige fondo claro y activa el modo oscuro | Tecnoxplora

En el caso de los iPhone es compatible con todos aquellos que cuenten con iOS 13 o superior, que es el sistema donde se implementó este modo oscuro. Pues bien, sabiendo que nuestro móvil es compatible con este modo, las cosas son más fáciles. Porque todo lo que tenemos que hacer es elegir un fondo de pantalla para cada uno de los modos. Por lo tanto a la hora de elegir los fondos tendremos que tener el modo claro activado para elegir el fondo diurno, y el modo oscuro activado para elegir el modo nocturno. Por tanto, lo que hay que hacer es lo siguiente:

Entra en WhatsApp

Abre el chat donde quieras cambiar el fondo

Pulsa sobre tres puntos verticales en la parte superior derecha

Elige un fondo de pantalla

Ahora para elegir el fondo que se activará solo, activa el modo oscuro en tu móvil

Elige el fondo de pantalla para este modo

Desactiva el modo oscuro

Eligiendo fondo oscuro | Tecnoxplora

De esta manera habremos elegido un fondo para el tema claro, y otro fondo para el tema oscuro. Por tanto, cuando se active el modo oscuro en el teléfono, se cambiará automáticamente el fondo para que sea más acorde con la luz que nos rodea. Cuando pase la noche o la hora a la que se desactiva el modo oscuro, el fondo volverá a cambiarse al del tema claro, y así sucesivamente todos los días. Por supuesto para utilizar correctamente este modo automático, debemos tener activa la función de modo oscuro automático en el sistema operativo, de lo contrario no se cambiará y no notaremos diferencia entre el día y la noche en lo que al fondo de pantalla se refiere.